Assassin's Creed z ważnym wyróżnieniem. Kamień milowy dla całej branży

Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku to pierwszy tytuł w historii wyróżniony nagrodą Grammy za najlepszy soundtrack do gry komputerowej.

Tak jak kiedyś filmy, tak i gry komputerowe coraz śmielej walczą o swoje miejsce w kanonie mainstreamowej kultury. Idzie im to zresztą całkiem nieźle, o czym świadczyć może choćby to, że podczas tegorocznej gali Grammy po raz pierwszy przyznano nagrodę za najlepszą ścieżkę dźwiękową do gry komputerowej.

Assassin's Creed z nagrodą Grammy

Pierwszym laureatem tej prestiżowej nagrody została Stephanie Economou, która skomponowała muzykę do gry Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku.



Produkcja Ubisoftu o nagrodę musiała rywalizować z szeregiem innych produkcji, w tym Aliens: Fireteam Elite (Austin Wintory), Call of Duty: Vanguard (Bear McCreary), Marvel's Guardians of the Galaxy (Richard Jacques) i Old World (Cristopher Tin).

Pierwsza nagroda Grammy dla gry komputerowej

Warto zauważyć, że choć jest to pierwszy raz, kiedy gry komputerowe otrzymały podczas gali Grammy swoją własną kategorię, tak Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku bynajmniej nie jest pierwszym tytułem, który zgarnął statuetkę. Już w 2011 roku nagroda w kategorii za najlepszy aranż trafiła do Cristophera Tina za utwór "Baba Yetu" skomponowany na potrzeby Sid Meier's Civilization IV.

