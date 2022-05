Nadciąga wyjątkowa karta graficzna dla fanów Assassin's Creed

Jesteś fanem gier z serii Assassin's Creed? Lubisz podświetlenie RGB LED? A może po prostu szukasz bardzo wydajnej karty graficznej? W takim razie najnowszy, limitowany model od MSI jest dla Ciebie!

Assassin's Creed to szalenie popularna seria gier od Ubisoftu, której początków należy szukać w 2007 roku. Do tej pory ten przygodowy akcyjniak z otwartym światem odczekał się dwunastu głównych odsłon oraz wielu większych i mniejszych spin-offów. Najnowsza część to Assassin's Creed Valhalla z 2020 roku.

Jest to jeden z najwydajniejszych GeForce RTX 3080 na rynku

Jak to zwykle bywa z popularnymi grami, filmami czy książkami, tak i Assassin's Creed doczekał się całego zatrzęsienia różnych produktów skierowanych do fanów. Tym razem mowa będzie nie o ubraniach czy gadżetach, a... karcie graficznej. I to nie byle jakiej, bo wydajnym modelu od MSI bazującym na rdzeniu NVIDIA.

MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X Assassin's Creed to limitowana wersja karty graficznej. Względem "zwykłej" różni się ona kolorystyką, a prócz tego doczekała się specjalnej grafiki i logo gry na backplate. Oczywiście nie zapomniano też o podświetleniu RGB LED.

Układ chłodzenia to nadal to samo wydajne, 3-slotowe rozwiązanie. Karta ma wymiary 336 x 140 x 61 milimetrów i waży 1,8 kilograma. Znajdziemy tutaj trzy wentylatory co pozwala na taktowanie do 1920 Mhz dla GPU. Pamięci VRAM to 10 GB GDDR6x typu 19 Gbps.

Deklarowany pobór mocy jest identyczny do "zwykłego" MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X. Mowa więc maksymalnie o 370 W, a zasilanie pobierane jest z trzech 8-pinowych wtyczek. Zestaw złącz wideo obejmuje jedno HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a.

Podsumowując, podobnie jak wcześniejszy SUPRIM X, tak i wersja Assassin's Creed jest jednym z najwydajniejszych GeForce'ów RTX 3080 na rynku za sprawą fabrycznego OC aż o 12%.

MSI nie zdradziło kiedy GeForce RTX 3080 SUPRIM X Assassin's Creed trafi do sklepów, ani jaka będzie jego sugerowana cena. Powinno to jednak nastąpić niedługo - w końcu nowa generacja NVIDII według plotek ma debiutować w połowie lipca 2022. Tanio prawdopodobnie nie będzie.

Zobacz: Karty graficzne AMD Radeon RX 7000 będą gotowe na rozdzielczość 16K

Zobacz: Nowe SSD mogą się nie zmieścić w Twoim komputerze czy laptopie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: oprac. własne