Nowe SSD mogą się nie zmieścić w Twoim komputerze czy laptopie

Czeka nas zamieszanie w świecie komputerów i laptopów? Wygląda na to, że nowsze nośniki półprzewodnikowe nie będą kompatybilne z wieloma starszymi urządzeniami.

Nośnik półprzewodnikowy to zbawienne rozwiązanie, które mocno spopularyzowało się w ostatnich latach. Bez różnicy czy korzystacie z komputera do grania, pracowania czy przeglądania internetu. We wszystkich tych zadaniach SSD sprawuje się lepiej, oferując wyższą wydajność i większą responsywność systemu oraz aplikacji.

Nowe SSD mogą się nie zmieścić w starszych komputerach

Aktualnie na rynku konsumenckim mamy dwa główne standardy SSD - 2,5" oraz M.2, nośniki w formie kart rozszerzeń PCIe nie przyjęły się. W przypadku SSD M.2 mamy modele od 2230 do 22110, ale pierwsze z nich to nisza - np. Steam Deck, drugie zaś to serwery. W laptopach i PC najczęściej znajdują się SSD M.2 2280.

Co jednak oznaczają te cyferki? Sprawa jest prosta. Jako przykład weźmy popularne SSD M.2 2280. Dwie pierwsze to szerokość - 22 milimetry, a dwie kolejne to długość - 80 milimetrów. Jest to ustandaryzowane przez organizację PCI-SIG.

Wygląda jednak na to, że PCI-SIG pod koniec 2020 roku zmieniło swoje ustalenia i zapomniało to zakomunikować światu. Informacja stała się publicznie dostępna za sprawą firmy GIGABYTE, która chwali się swoimi nowymi płytami X670 oraz X670E dla nadciągających procesorów AMD Ryzen 7000.

Tajwańczycy twierdzą, że ich platformy kompatybilne są z nośnikami M.2 25110, a więc rozwiązaniem szerszym (i dłuższym) od M.2 2280. Co prawda 3 milimetry wydają się pomijalną wartością, ale złącza dla SSD są przeważnie dokładnie wymierzone. Ma to znaczenie nie tylko w laptopach, ale i komputerach stacjonarnych - bliskość innych elementów na laminacie płyty.

Czy i kiedy zobaczymy SSD M.2 2580? Trudno powiedzieć. Mogą być to przygotowania zarówno pod nośniki nowej generacji z interfejsem PCI Express 5.0, jak i rozwiązania (pół)profesjonalne co sugerowałaby długość 110 milimetrów. Tak czy siak może pojawić się problem, gdy ktoś nieświadomie kupi taki SSD i będzie go próbował zamontować w starszym komputerze.

Źródło zdjęć: GIGABYTE

Źródło tekstu: techpowerup, oprac. własne