Czemu tanie laptopy są drogie? Winni są... NVIDIA i Chińczycy!

Szukałeś ostatnio nowego laptopa? Ceny w sklepach negatywnie Cie zaskoczyły? Nic dziwnego! Mobilne układy graficzne wykorzystywane są w innym celu niż powinny.

Karty graficzne w ostatnich kilkunastu miesiącach były symbolem czegoś bardzo drogiego. Ich dostępność w sklepach była niewielka, a tym samym ceny dalekie od sugerowanych przez AMD czy NVIDIĘ. Powód? Oczywiście górnicy kryptowalut oraz pandemia COVID-19, która negatywnie rzutowała na produkcję.

Chińczycy zmieniają mobilne GPU w zwykłe karty graficzne

Jednak wraz z rosnącą ceną energii elektrycznej oraz spadającymi cenami popularnych kryptowalut wiele osób albo wycofuje się z tego biznesu, albo chociaż przestaje dokupywać nowe kilofy karty graficzne. Dodając do tego fakt, że zbliżają się premiery kolejnych generacji, sytuacja w sklepach powoli się normuje.

Jednak górnicy z Europy, a ich koledzy z Azji to dwa różne światy. Tam prąd jest tańszy, dostęp do kart graficznych prostszy, a do tego dochodzi niedawne złamanie algorytmu NVIDIA LHR, który obniżał wydajność w kopaniu. W efekcie Chińczycy nie zwalniają tempa. Tamtejszy rynek zalany jest "specjalnymi" kartami.

Co w nich wyjątkowego? Mimo iż przypominają standardowe układy, które wielu z nas montowało w obudowie to tak naprawdę oparte są na GPU stworzonych z myślą o laptopach. Mowa głównie o NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop i RTX 3070 Laptop. Na Taobao, czyli chińskim odpowiedniku Allegro, znaleźć można setki takich ofert, wszystkie skierowane do górników.

Skąd biorą się tego typu karty graficzne? Winowajców należy szukać wśród mniejszych partnerów OEM. Skupują oni GPU od NVIDII i zamiast do laptopów wykorzystują je cichaczem do tworzenia takich potworów Frankesteina. Powtarzalne, proste układy chłodzenia z podrobionym logiem Zielonych tylko udowadniają, że nie stoi za tym żadna duża firma.

Najgorsze jednak, że ten proceder trwa od miesięcy - pisaliśmy o tym już na początku kwietnia, a NVIDIA zdaje się nic z tym nie robić. Chińczycy sami nie przestaną, skoro taki RTX 3060M oferuje wydajność około 50 MH/s, zaś RTX 3070M to 60-65 MH/s i to przy całkiem niskim poborze mocy.

Tak więc jeśli zastanawialiście się czemu na rynku jest tak mało laptopów z kartami graficznymi GeForce RTX 3060 Laptop i RTX 3070 Laptop, a ich ceny są wyższe niż powinny to tutaj należy szukać odpowiedi.

