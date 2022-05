Kolejny sukces górników kryptowalut. LHR już całkowicie złamane

Górnicy odnieśli kolejny sukces w walce z NVIDIĄ. Już niemal całkowicie udało im się złamać wszystkie wersje zabezpieczenia LHR.

Już kilka dni temu okazało się, że górnicy złamali zabezpieczenia LHR w kartach graficznych GeForce RTX 30. Te obniżały wydajność GPU, gdy wykrywane było kopanie kryptowalut. Jednak sukces wciąż nie jest 100-procentowy, chociaż jest ku temu coraz bliżej.

LHR złamane w 100 procentach

Owszem, górnikom udało się złamać zabezpieczenie LHR, ale jedynie w wersjach v1 oraz v2. Co prawda dotyczy to większości kart graficznych, ale nadal były modele, które nie kopały z pełną wydajnością. Mowa o najnowszych konstrukcjach RTX 3050 oraz RTX 3080 z 12 GB pamięci VRAM. One wyposażone są w algorytm LHRv3, czyli nowszy.

Jednak pełne złamanie trzeciej wersji LHR jest już tylko kwestią czasu. Inżynierowie NiceHash poinformowali, że obie karty graficzne właśnie udało się niemal w pełni odblokować. Dzięki temu osiągają już 90 procent swojej wydajności w trakcie wydobywania kryptowalut.

Na nasze szczęście trwa kryzys na rynku kryptowalut. Kurs wielu z nich spadł o kilkadziesiąt procent, dzięki czemu górnicy nie rzucili się ponownie na karty graficzne. Oby tak już pozostało.

