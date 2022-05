Wyciekła specyfikacja kart GeForce RTX 4090, 4080, 4070 i 4060

Do sieci wyciekła prawdopodobna specyfikacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40. Każdy model zostanie znacząco usprawniony w porównaniu z poprzednią generacją.

Kupowanie w tym momencie karty graficznej trochę mija się z celem. Co prawda ceny w końcu spadły, ale jesteśmy już chwilę od premiery nowej generacji. Pierwsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 mają trafić do sprzedaży w trzecim kwartale tego roku. Właśnie wyciekła ich prawdopodobna specyfikacja.

Specyfikacja kart graficznych GeForce RTX 40

Jeśli najnowsze plotki są prawdziwe, to każda karta graficzna zostanie znacząco usprawniona w porównaniu do swojego poprzednika z serii RTX 30. Największą różnicę widać w przypadku modeli RTX 4090, który otrzyma aż o 53% więcej jednostek CUDA (16128 zamiast 10496). Do tego dochodzą 24 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej szynie.

Pozostałe karty graficzne również zostaną ulepszone, ale nie aż tak bardzo. GeForce RTX 4080 dostanie o 23% więcej jednostek CUDA (10752 zamiast 8704), RTX 4070 o 25% więcej (7680 zamiast 5888), a RTX 4060 o 28% więcej (4608 zamiast 3584). Poza tym wszystkie modele z architekturą Lovelace mają korzystać z pamięci GDDR6X, gdzie RTX 3070 i 3060 miały kości GDDR6.

Jeśli chodzi o TDP kart, to ono również wzrośnie. GeForce RTX 4090 ma mieć aż 450 W, czyli o 100 W więcej od swojego poprzednika. Z kolei RTX 4080 ma mieć 350 W (o 30 W więcej), RTX 4070 300 W (o 80 W więcej), a RTX 4060 200 W (o 30 W więcej).

Źródło zdjęć: Bilibili, Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Neowin, Bilibili