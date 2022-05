Karty graficzne NVIDIA GeForce sprzedawane są poniżej sugerowanych cen

Koniec z drogimi kartami graficznymi? Producenci zaczynają sprzedawać autorskie modele poniżej cen sugerowanych przez Zielonych. A my wiemy czemu!

Seria kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 debiutowała na rynku pierwszy raz pod koniec 2020 roku. Kolejne premiery miały miejsce w 2021 i 2022 roku. W tym czasie na rynek trafiło jedenaście różnych modeli do komputerów stacjonarnych, które skierowano do różnych segmentów cenowo-wydajnościowych.

EVGA obniżyła cenę flagowego modelu o 100 dolarów

Jednak każda osoba interesująca się komputerami zdaje sobie świetnie sprawę, że nawet najtańsze karty graficzne NVIDII i AMD w ostatnich kilkunastu miesiącach były drogie i trudno dostępne. Powód? Szaleństwo na kryptowaluty oraz pandemia COVID-19, która miała bezpośredni wpływ na produkcję w Chinach.

Mamy jednak kolejny sygnał na to, że czeka nas wreszcie powrót do normalności. Jeden z partnerów NVIDII zaczął sprzedawać karty graficzne poniżej cen sugerowanych przez Amerykanów. Mowa o firmie EVGA i ich oficjalnym sklepie internetowym. Na razie dotyczy to tylko jednego modelu.

EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Black przeceniono z 1999 na 1899 dolarów, różnica jest więc zauważalna. Mowa o pokaźnym, 3,5-slotowym układzie z podświetleniem RGB LED. Jest to flagowym model w ofercie NVIDII, który debiutował na rynku chwilę temu, bo 29 marca 2022 roku.

Jak na razie zarówno zagraniczne, jak i polskie sklepy nie podchwyciły promocji EVGA. Jest to jednak nieuniknione. Czemu? Głównie z powodu generacji NVIDIA GeForce RTX 4000, która będzie wydajniejsza i zbliża się już wielkimi krokami. Premiera ma mieć miejsce już w połowie lipca.

Co więcej wraz ze wzrostem cen za energię elektryczną oraz drastycznym spadkiem wartości popularnych kryptowalut w ostatnich tygodniach wielu górników przestaje rozbudowywać swoje koparki lub wręcz wycofuje się z biznesu. Pytanie czy gracze będą zainteresowani? Wielu z nich przesiadło się już dawno na konsole.

