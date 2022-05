Karty graficzne czały czas tanieją. Czeka nas powrót do normalności?

Pora sprawdzić aktualne ceny kart graficznych AMD Radeon oraz NVIDIA GeForce. Jest lepiej czy gorzej? Jakie są perspektywy na najbliższe tygodnie?

Ostatnie dwa lata to zdecydowanie nie był dobry okres na kupno nowej karty graficznej. Nałożyło się na siebie zarówno szaleństwo kryptowalutowe, jak i pandemia COVID-19. Drugi z wymienionych czynników wpłynął na pracę fabryk w Chinach, ale i na dostępność oraz ceny transportu morskiego.

Karty graficzne cały czas tanieją i to nie tylko w Europie

W efekcie na rynku było mało kart graficznych, a ceny tych nielicznych były wywindowane do góry. Co więcej sporo sklepów w Polsce zamiast realizować zamówienia według kolejności, wolało wpierw sprzedawać karty osobom, które kupiły je później, ale w wyższych cenach. Na szczęście to się powoli zmienia.

Od początku tego roku możemy obserwować zwiększenie dostępności i obniżenie cen w sklepach za karty graficzne. Powodów jest sporo, ale najważniejsze z nich to spadek wartości popularnych kryptowalut i drożejąca energia elektryczna. Tym samym sporo górników albo ewakuuje się z tego biznesu, ale przestało rozbudowywać swoje koparki.

Do tej pory przyglądaliśmy się sytuacji w europejskich sklepach. A teraz pora zerknąć na rynek amerykański. Kanał HardwareUnboxed na YouTube przeanalizował bowiem ceny w popularnym sklepie Newegg. Werdykt? Jest naprawdę nieźle! Karty AMD Radeon RX 6000 są tylko o 5% droższe od sugerowanych cen, zaś karty NVIDIA GeFore RTX 3000 o 24%. Przynajmniej w USA.

Produkty obu firm notują podobny trend spadkowy miesiąc do miesiąca. W przypadku Czerwonych karty w maju względem kwietnia potaniały średnio o 8%, zaś u Zielonych mowa o średnio 6%. Podrożały tak naprawdę tylko jedne z tańszych modeli - AMD Radeon RX 6600 oraz NVIDIA GeForce RTX 3050.

Nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się pogorszyć. Na szczęście dla graczy na rynku kryptowalut miał miejsce potężny krach. W tym roku, a dokładniej w trzecim i czwartym kwartale, mają pojawić się też nowe generacje - NVIDIA GeForce RTX 4000 oraz AMD Radeon RX 7000. Tym samym aktualne serie powinny nadal tanieć, jako, że sklepy będą chciały się ich pozbyć.

Źródło zdjęć: Shutterstock, HardwareUnboxed

Źródło tekstu: HardwareUnboxed, oprac. własne