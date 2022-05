Nowe karty graficzne AMD będą lepsze niż zakładano

Poznaliśmy kolejne szczegóły dotyczące następnej generacji kart graficznych AMD Radeon. Wygląda na to, że będzie lepiej niż do tej pory zakładano.

Zaprojektowanie, wstępna produkcja, wewnętrzne testy, masowa produkcja i wdrożenie do sprzedaży to tylko kilka z kluczowych etapów związanych z nową generacją kart graficznych czy procesorów. Jest to długi, trudny i bardzo drogi proces zarówno dla AMD, Intela, jak i NVIDII, który dodatkowo trwa latami.

Budowa rdzenia będzie mniej modułowa niż zakładano?

Tym samym chociaż chwilę temu, bo 10 maja 2022 roku, na rynku debiutowały układy AMD Radeon RX 6x50 XT, to Amerykanie ciężko pracują nad kolejną architekturą. Mowa o RDNA3, która zasili generację AMD Radeon RX 7000. Ta zaś ma pojawić się na rynku jeszcze w tym roku oraz na początku następnego.

Jak donosi serwis VideoCardz wcześniejsze plotki dotyczące nowych kart graficznych nie do końca okazały się prawdą. AMD zdecydowanie zostało niedocenione. Mowa o szynach danych, które będą wykorzystywane z rdzeniami AMD Navi 31, 32 i 33. Wcześniej mówił się o 256-, 192- i 128-bitowych rozwiązaniach.

Aktualne informacje, które podsunął użytkownik Twittera o pseudonimie Greymon55 znany z trafnych przecieków, sugerują, że GPU z serii RDNA3 będą korzystać z 384-bitowej szyny danych w przypadku AMD Navi 31 i 256-bitowej szyny danych w przypadku AMD Navi 32. Tylko AMD Navi 33 pozostaje bez zmian.

Co to oznacza? Spory skok przepustowości VRAM. Zakładając, że AMD sięgnie po pamięci typu GDDR6 18 Gbps przekładałoby się to na 864 GB/s dla Navi 31, 576 GB/s dla Navi 32 i 288 GB/s dla Navi 33.

Prócz tego taki krok pozwoliłbym na skorzystanie z mniejszej liczby kości pamięci w celu zaoferowania takich samych pojemności VRAM. To zaś oznacza niższe koszty produkcji, co może (ale nie musi) oznaczać tańsze (lub nie drożejące) karty graficzne dla klienta końcowego, czyli dla nas - konsumentów.

Dodatkowo pojawiły się też informacje o tym, że flagowe GPU z serii AMD RDNA3 będzie oparte o 1 GCD (Graphics Compute Die) i 6 MCD (Memory Compute Dies). Tym samym budowa modułowa AMD Navi 31 byłaby zupełnie inna od zakładanej, nieco prostsza. Bowiem trzon rdzenia nadal będzie monolitem, a zmiany dotkną głównie podsystemu pamięci podręcznej (Infinity Cache).

Oczywiście do premiery jeszcze wiele miesięcy, a wśród plotek zawsze pojawiają się gdybania, mające mało wspólnego z finalnym produktem. Tak czy siak jak na razie wygląda to korzystnie dla AMD.

