GeForce GTX 1630: NVIDIA szykuje naprawdę tanią kartę graficzną

Szukasz taniej, nowej karty graficznej? Warto poczekać! NVIDIA szykuje nowy model. Nie będzie to demon wydajności, ale ma być przystępny cenowo, chłodny i cichy.

Najsłabszą kartą graficzną w obecnej generacji NVIDII jest GeForce RTX 3050, który debiutował na rynku na początku tego roku. Jednak co tutaj dużo ukrywać - jego cena jest mało atrakcyjna, wynosząc około 1900 złotych. Zaś wielu konsumentów celuje w okolice 1000 złotych lub mniej.

GeForce GTX 1630 celuje w segment 1000 złotych i mniej

Z tego powodu Zieloni nadal sprzedają karty graficzne GeForce GTX 1050 Ti oraz GeForce GTX 1650. Są to jednak stare konstrukcje - pierwsza z 2016 roku, druga z 2019 roku. W tym czasie AMD pokazało zaś tanie Radeony RX 6400 i RX 6500. Ich wydajność jest niska, ale tak samo i cena - 1000 i 1200 złotych.

Jak donosi serwis VideoCardz, według ich branżowych źródeł NVIDIA szykuje się do premiery jeszcze jednej karty graficznej. I nie mówimy tutaj o następnej generacji, czyli GeForce RTX 4000. Chodzi o podstawowy układ GeForce GTX 1630, który nie jest przewidziany do ray tracingu, a gry w starsze tytuły oraz do pracy.

Jest to o tyle zaskakujące, że modele x30 do tej pory należały do serii GT, a nie GTX. Co więcej ostatnim był GeForce GT 1030 wydany w 2016 roku, wcześniej zaś GT 730 w 2013 roku.

NVIDIA GeForce GTX 1630 ma zastąpić model GeForce GTX 1050 Ti. Tym samym należy spodziewać się nieco lepszej wydajności i ceny na poziomie poniżej 190 dolarów. Tyle bowiem kosztuje GeForce GTX 1650.

Specyfikacja pozostaje kompletną tajemnicą, można tylko gdybać. Prawdopodobnie będzie to architektura Turing, a dokładniej rdzeń TU117 z poborem mocy poniżej 75 W. W przypadku pamięci VRAM powinno to być szybsze GDDR6, ale raczej nie więcej niż 4 GB, którym dysponuje GeForce GTX 1650.

