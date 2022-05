Znamy wygląd NVIDIA GeForce RTX 4000. Znowu będzie oryginalnie

NVIDIA sięga po sprawdzone rozwiązania, oferując jednak przy tym oryginalny design. Poznaliśmy prawdopodobny wygląd układów chłodzenia serii GeForce RTX 4000.

Pierwsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 pojawiły się na rynku w 2020 roku. Po dwóch latach od premiery ich czas świetności powoli przemija, a Zieloni szykują się do premiery kolejnej generacji. Chodzi oczywiście o serię GeForce RTX 4000, która zaoferuje porządny skok wydajności.

Seria GeForce RTX 4000 ma zadebiutować w połowie lipca

Im bliżej premiery, tym więcej plotek i przecieków pojawia się w sieci. Tym razem mowa będzie o wyglądzie kart graficznych NVIDIA Founders Edition. Innymi słowy wersji referencyjnych, sprzedawanych przez samych Amerykanów. To one pojawiają się jako pierwsze w sprzedaży, przed wersjami partnerów.

Na chińskim forum Chiphell pojawiły się posty, które zawierają zdjęcia rzekomego układu chłodzenia dla karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090. Stylistyka jest łudząco podobna do tego, co obserwować mogliśmy w generacji GeForce RTX 3000. Mowa więc o potężnym kawałku metalu przygotowanym na dwa wentylatory.

"Śmigła" ponownie znalazłyby się z dwóch stron karty graficznej, a każde z nich dmuchałoby w inną stronę. Raz jeszcze NVIDIA zdaje się sięgać po niestandardowy, wycięty w kształt litery V laminat. Chociaż brzmi to dziwnie to trzeba przyznać, że do tej pory sprawdzało się bardzo dobrze.

Czy pojawiło się coś nowego? Tak! Zdecydowanie urosła stopka, która ma kontakt z rdzeniem karty graficznej. Co więcej stanowi teraz jedność, obejmując zarówno GPU, jak i VRAM. To powinno zauważalnie obniżyć temperatury pamięci.

Oczywiście jak zwykle przy tego typu przeciekach, zwłaszcza opartych na zdjęciach robionych z ukrycia, warto podchodzić do tego z pewnym dystansem. Jednak podobny wyciek miał miejsce dwa lata temu, na kilka miesięcy przed premierą serii GeForce RTX 3000. Wtedy również pochodził on z forum Chiphell i okazał się prawdziwy. Trudno się temu dziwić, gdy większość elektroniki produkowana jest w Chinach.

Zobacz: Sprawdź za darmo czy Twój komputer jest gotowy na 8K i ray tracing

Zobacz: NVIDIA dba o posiadaczy 10-letnich kart. AMD może się uczyć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Chiphell, NVIDIA

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne