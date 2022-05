Sprawdź za darmo czy Twój komputer jest gotowy na 8K i ray tracing

Uważasz, że masz wydajny zestaw komputerowy? Jesteś ciekaw czy poradzi sobie z nadciągającymi grami? Możesz sprawdzić to już teraz za darmo dzięki EzBench!



Unreal Engine to silnik 3D do tworzenia gier. Opracowywany jest przez amerykańskie EPIC Games. Pierwszy raz podziwiać mogliśmy jego możliwości w 1998 roku, acz od tego czasu cały czas zmieniał się i ulepszał. Najnowsza wersja to Uneal Engine 5 i dostępna jest dla wszystkich od kwietnia tego roku.

EzBench to nowy program testowy dla Unreal Engine 5

Z UE korzystają duzi i mali twórcy gier, ale również osoby odpowiedzialne za wizualizacje projektów wnętrz czy twórcy filmowi. Mowa o takich hitach jak Ark: Survival Evolved, Borderlands 3, Sea Of Thieves czy Fortnite. Zaś na Unreal Engine 5 ma być oparty między innymi Wiedźmin 4 czy najnowszy Tomb Raider.

Jeśli interesuje Was jak poradzi sobie Wasz komputer z nadciągającymi grami wykorzystującymi ray tracing i tekstury o rozdzielczości 8K to mamy dobre wieści. Dostępny jest już zaawansowany program testowy oparty na Unreal Engine 5. Jest on całkowicie darmowy i możliwy do pobrania na platformie Steam.

EzBench to darmowy benchmark. Waży on 25 GB i wymaga procesora Intel Core 7000 lub nowszego albo odpowiednik od AMD, 16 GB pamięci RAM oraz karty graficznej NVIDIA GeForce GTX 1080 lub nowszej albo odpowiednika od AMD. W ostatnim przypadku kluczowe jest głównie 8 GB pamięci VRAM.

Twórcy zalecają jednak procesor Intel Core 10. generacji lub odpowiednik AMD Ryzen, 32 GB RAMu oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3000 lub AMD Radeon RX 6000. Obiecują, że ich program testowy to wyzwanie dla KAŻDEGO zestawu komputerowego.

A jak to wygląda w praktyce? Jak donosi niemiecka redakcja ComputerBase karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti może liczyć na 22 200 punktów, a AMD Radeon RX 6700 XT notuje 13 800 punktów. Mowa o teście w rozdzielczości Full HD i z procesorem AMD Ryzen 9 3900X. Zaś GeForce RTX 3090 sparowany z Intel Core i9-12900K to już 39 000 punktów. A jak wygląda Twój wynik?

