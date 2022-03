Nowy Wiedźmin powstanie na silniku Unreal Engine 5

CD Projekt Red ogłosiło, że pracuje nad kolejną odsłoną sagi Wiedźmin. Nowa gra powstanie na najnowszym silniku firmy Epic Games, Unreal Engine 5.

Seria gier Wiedźmin to najlepsze, co się przydarzyło firmie CD Projekt Red. Ostatnia z dotychczas wydanych odsłon sagi, wydany w 2015 roku Wiedźmin 3: Dziki Gon zdobyła łącznie ponad 250 nagród Gry Roku. Dzięki temu tytułowi polskie studio stało się znane i cenione na całym świecie, na co później nienajlepszy wpływ miały problemy z grą Cyberpunk 2077. W przyszłości może jednak być lepiej za sprawą czwartej odsłony Wiedźmina.

Zobacz: Wiedźmin: Pogromca Potworów. Celebruj elfickie święto, walcząc z lodowymi trollami

Zobacz: Nadchodzi Cyberpunk 2077: Samurai Edition. Mnóstwo zmian i dodatków

CD Projekt Red po raz pierwszy oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad kolejnym pełnoprawnym RPG dla jednego gracza w ramach serii Wiedźmin. Co więcej, gra będzie korzystać z Unreal Engine 5. To efekt zaplanowanej na wiele lat strategicznej współpracy z Epic Games. Dotychczas studio korzystało z REDengine, autorskiej technologii, którą nieustannie rozwijało od czasu wydanej w 2011 roku gry Wiedźmin 2: Zabójcy królów.

Ogłoszona dziś współpraca dotyczy nie tylko licencji na Unreal Engine 5, ale także możliwości modyfikowania tej technologii, jak również jej przyszłych wersji, przez CD Projekt Red. Twórcy z obu firm będą wspólnie pracować, by przystosować silnik do obsługi rozgrywki w otwartych światach. Pierwszym takim tytułem będzie właśnie nowo zapowiedziana gra z serii Wiedźmin.

Jednym z kluczowych filarów RED 2.0 – transformacji, którą obecnie przechodzi studio – jest większy nacisk na technologię i właśnie to działanie leży u podstaw naszej współpracy z Epic Games. Naszym celem nie było po prostu pozyskanie licencji na silnik; razem z naszymi partnerami widzimy tę współpracę jako pierwszy krok w długiej i owocnej współpracy. W przypadku wcześniejszych gier studia, rozwój i przygotowanie REDengine pod dany tytuł wymagało znacznych zasobów i nakładu pracy. Dlatego niezwykle ważne było dla nas, aby w przypadku kolejnej gry CD PROJEKT RED wyznaczyć kierunek technologiczny tak szybko, jak to możliwe. Współpraca, którą nawiązaliśmy podniesie efektywność w procesie produkcji, a także jej przewidywalność. Jednocześnie dzięki niej otrzymamy dostęp do narzędzi do tworzenia gier z najwyżej półki. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jakie niesamowite przygody uda nam się stworzyć w Unreal Engine 5.

– powiedział Paweł Zawodny, CTO CD Projekt Red

Przy tworzeniu Unreal Engine 5 jednym z naszych celów było umożliwienie zespołom deweloperskim tworzenia dynamicznych otwartych światów łączących niespotykaną dotychczas skalę i jakość oprawy graficznej. Cieszymy się, że możemy współpracować z CD PROJEKT RED i wspólnie przesuwać granice tego, co możliwe jest w dziedzinach rozgrywki i opowiadania historii w grach. Wierzymy, że na naszych działaniach skorzysta na przestrzeni kolejnych lat cała społeczność twórców gier.

– powiedział Tim Sweenet, założyciel i CEO Epic Games

Studio CD Projekt Red potwierdziło, że nadchodzący dodatek do gry Cyberpunk 2077 użyje technologii REDengine.

Zobacz: Kolejna gra z PlayStation zmierza na PC-ty. Znamy datę premiery

Zobacz: W co grają Europejczycy? Kilka tytułów zaskakuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CD Projekt Red

Źródło tekstu: CD Projekt Red