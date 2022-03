Kolejna gra z PlayStation zmierza na PC-ty. Znamy datę premiery

Kolejna gra z PlayStation trafi na PC-ty. W bazie Steama pojawiło się już Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

PlayStation coraz śmielej zerka w kierunku rynku PC-towego. Już kilka gier, które pierwotnie były tytułami ekskluzywnymi na PS4/PS5 trafiło także na komputery. Wszystkie okazało się dużym sukcesem. God of War czy Horizon Zero Dawn sprzedawały się bardzo dobrze i nic dziwnego, że PlayStation planuje kolejne premiery.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection na PC

Następną grą z PlayStation, która pojawi się także na PC-tach, będzie Uncharted: Legacy of Thieves Collection, czyli po polsku Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo złodziei. To zremasterowana wersja Uncharted 4 wraz z samodzielnym dodatkiem o podtytule Zaginione Dziedzictwo, która wykorzystuje możliwości PlayStation 5, a niedługo także naszych komputerów.

Sama premiera gry na PC-tach nie jest żadnym zaskoczeniem. PlayStation już wcześniej informowało, że produkcja trafi na komputery. Jednak teraz pojawił się ona w bazie Steama, a wraz z tym poznaliśmy prawdopodobną datę premiery. Jeśli informacje są prawdziwe, to w Uncharted: Legacy of Thieves Collection zagramy na naszych laptopach i desktopach 15 lipca 2022 roku.

Według plotek kolejnymi grami PlayStation na komputerach mogą być The Last of Us lub Ghost of Tsushima.

Źródło zdjęć: PlayStation