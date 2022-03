W co grają Europejczycy? Kilka tytułów zaskakuje

Jakie są najlepiej sprzedające się gry w Europie w lutym 2022 roku? Kilka tytułów mocno zaskakuje.

Firma GSD opublikowała najnowsze dane na temat rynku gamingowego w Europie. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie gry najczęściej kupują mieszkańcy Starego Kontynentu. Ogromnym sukcesem jest Elden Ring produkcji FromSoftware.

W co grają Europejczycy?

Najczęściej kupowaną grą w Europie w lutym 2022 roku jest Elden Ring. To przy okazji największa premiera nowej marki od 2016 roku i debiutu The Division i największa premiera gry od czasu Call of Duty: Vanguard. Produkcja FromSoftware cieszy się powodzeniem przede wszystkim na PC-tach, które odpowiadają aż za 44% sprzedaży tytułu. Na kolejnych miejscach są PS5 (27%), Xbox (16%) oraz PS4 (13%).

Kolejne, najpopularniejsze gry w Europie to: Horizon Forbidden West, Pokemon Legends Arceus oraz FIFA 22. Cieszy wysoka, piąta pozycja polskiej gry Dying Light 2: Stay Human. Natomiast zaskakuje wysoka, bo 6. lokata Grand Theft Auto 5, czyli gry wydanej pierwotnie w 2013 roku, jeszcze na PlayStation 3 i Xbox 360. Co prawda w marcu wyszła wersja na konsole nowej generacji, ale powyższe dane dotyczą lutego.

W sumie w lutym 2022 roku w Europie kupiliśmy 13,56 mln gier. To wynik o 8% lepszy w porównaniu z lutym 2021 roku. Z tego 5,9 mln to egzemplarze fizyczne (wzrost o 11%), a 7,66 mln to wersje cyfrowe (wzrost o 6%).

Najpopularniejsze gry w lutym 2022 roku:

Elden Ring (Bandai Namco) Horizon Forbidden West (Sony) Pokémon Legends: Arceus (Nintendo) FIFA 22 (EA) Dying Light 2: Stay Human (Techland) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Total War: Warhammer 3 (Sega) Mario Party Superstars (Nintendo) XCOM 2 (2K Games) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) F1 2021 (Codemasters) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Big Brain Academy: Brain vs Brain (Nintendo) NBA 2K22 (2K Games) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo) Minecraft: Nintendo Switch edition Pokémon Brilliant Diamond (Nintendo) Just Dance 2022 (Ubisoft)

Jeśli chodzi o konsole, to sytuację na tym rynku opisałem już w osobnym newsie. Warto jedynie nadmienić, że Xbox Series X/S po raz pierwszy sprzedaje się lepiej niż PlayStation 5, ale nadal króluje Nintendo Switch.

