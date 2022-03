Xbox Game Pass za darmo na 3 miesiące, ale jest warunek

Chcecie Xbox Game Pass za darmo na 3 miesiące? Każdy by chciał. Aktualnie jest to możliwe, ale jest pewien warunek.

Jakie są najlepsze gry? Darmowe. To oczywiście mało wyszukany i jeszcze mniej zabawny żart, ale przyznacie, że jest w tym trochę prawdy. Gracze uwielbiają rozdawnictwo, nawet jeśli w wiele darmowych tytułów nigdy nie zagrają. A co powiecie na ponad 100 darmowych gier, w tym wiele hitów?

Xbox Game Pass za darmo

Taką promocję przygotował właśnie Microsoft. Gracze PC-towi mają w tym momencie możliwość zdobycia 3-miesięcznego abonamentu Xbox Game Pass całkowicie za darmo. Wystarczyło spełnić jeden prosty warunek, czyli zagrać w jedną z trzech gier.

Jeśli do 28 lutego uruchomiliście na komputerze Forza Horizon 5, Age of Empires IV lub Halo Infinite (w tym darmowy tryb multiplayer), to Microsoft nagrodzi Was darmowym abonamentem Xbox Game Pass na 3 miesiące. Niestety, nie wszystko złoto, co się świeci. Trzeba spełnić jeszcze jeden warunek.

Promocja przewidziana jest tylko i wyłącznie dla nowych użytkowników, którzy do tej pory nie korzystali z abonamentu Xbox Game Pass. Jeśli chcecie sprawdzić, czy łapiecie się na promocję, to musicie udać się na dedykowaną do tego stronę.

Źródło zdjęć: Arto Tahvanainen / Shutterstock.com