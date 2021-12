Wiedźmin: Pogromca Potworów. Celebruj elfickie święto, walcząc z lodowymi trollami

W naszym świecie nadchodzi czas Bożego Narodzenia. W równoległym świecie gry „Wiedźmin: Pogromca Potworów” celebrowana jest inna okazja: elfickie święto zimowego przesilenia, Midinváerne.

W świecie mobilnej gry „Wiedźmin: Pogromca Potworów” od miesiąca dostępne są nowe wyzwania i przygody, a gracze muszą zmierzyć się z nieznanymi wcześniej bestiami. Koniec grudnia przynosi jednak jeszcze inną okazję – Midinváerne, czyli elfickie święto zimowego przesilenia. W grze po aktualizacji do najnowszej wersji 1.1.4 ruszyło już dwutygodniowe wydarzenie, które potrwa do 4 stycznia, do godziny 23:59.

Co to oznacza dla smartfonowych pogromców bestii? W pierwszym tygodniu Midinváerne w zakładce zadań czasowych dostępne są nowe wyzwania związane z Żywiołakiem Lodu. W nagrodę za ukończenie wszystkich wyzwań gracz otrzyma Rozżarzone Serce — miecz idealny do walki z ogroidami.

Jak zapowiadają twórcy gry, broń ta z pewnością przyda się podczas starć z Lodowymi Gigantami i Lodowymi Trollami, które to będą pojawiać się częściej w drugim tygodniu wydarzenia. Ukończenie zadań czasowych związanych z tymi potworami zagwarantuje dodatkową nagrodę.

Najbliższe dni upłyną jednak nie tylko na walce, pojawią się też bardziej świąteczne akcenty. Podczas Midinváerne paczki dla znajomych zmienią się w prezenty wypełnione magicznymi słodkościami — pierniczkami, makowcem oraz gorącą czekoladą — które zapewnią dodatkowe wzmocnienie na Szlaku. Słodycze pozostaną w ekwipunku gracza także po zakończeniu święta.

Zadania czasowe to nowość, która pojawiła się w grze „Wiedźmin: Pogromca Potworów” w listopadzie, akurat, gdy fani tego tytułu zaczęli narzekać na stagnację i narastającą nudę. Teraz mogą jednak urozmaicić zabawę, wykonując serię pojawiających się co kilka dni nowych zleceń, związanych z bestiami już znanymi lub też zupełnie nowymi. Świętowanie Midinváerne to jedna z takich okazji, która sprawia, że mobilni Wiedźmini mogą czerpać z zabawy jeszcze więcej satysfakcji.

Zobacz: Wiedźmin: Pogromca Potworów - nowe bestie i wiedźmińskie wyzwania

Zobacz: Showrunnerka Wiedźmina tłumaczy się kontrowersji w 2. sezonie serialu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Spokko studio

Źródło tekstu: Spokko