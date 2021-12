Showrunnerka Wiedźmina tłumaczy się kontrowersji w 2. sezonie serialu

Drugi sezon Wiedźmina nie został najlepiej przyjęty przez fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego. Miłośnicy książek krytykują przede wszystkim zbyt mocne odejście od fabuły, ale też nie najlepsze odwzorowanie charakterów kilku postaci, jak chociażby Yennefer.

Fani wręcz domagają się odwołania Lauren S. Hissrich, która odpowiada za serial. Wiadomo, że do tego nie dojdzie, ale wśród wielbicieli Wiedźmina stała się ona niemal persona non grata.

W niedawnym wywiadzie showrunnerka serialu — Lauren S. Hissrich — została zapytana o jedną z kontrowersyjnych decyzji związanych z drugim sezonem serialu. UWAGA! Będzie spojler! Chodzi o uśmiercenie Eskela, do którego nie doszło w książkach. Co miała na swoje usprawiedliwienie?

Pierwsza wersja scenariusza zakładała obecność zupełnie nowego, nieznanego Wiedźmina. Początkowo to on miał być uśmiercony. Długo o tym myśleliśmy i wiem, że są fani, którzy uwielbiają Eskela i zastanawiają się, czemu to zrobiliśmy. Szczerze, dla Geralta był to moment, który wszystko zmienił. Zdał sobie sprawę, że musi dowiedzieć się, co dzieje się z Ciri i musi zrobić to szybko, bo ryzykuje utratę jej i swoich braci.