Google pod lupą UE. Przeglądy od AI mają łamać prawa wydawców

Antymonopolowa skarga na AI Overviews

AI Overviews (w Polsce Przegląd od AI) to odpowiedzi generowane przez AI, które mają za zadanie szybko i zwięźle odpowiadać na zapytania użytkowników w wyszukiwarce Google, często bez konieczności odwiedzania zewnętrznych stron. Od maja 2025 roku Google zaczął umieszczać w tych podsumowaniach także reklamy.

W skrócie, jeśli użytkownikowi wystarczy dalekie od obiektywizmu czy kompletności podsumowanie AI Google'a, to już nie kliknie w szczegółowe artykuły poniżej niego. A chociaż Google podsumowania tworzy na podstawie treści z serwisów internetowych, to tym serwisom za to zupełnie nie płaci i tylko żeruje na ich treściach.