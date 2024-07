Skarbówka wchodzi na konta bankowe Polaków. Znamy dane

W 2022 roku rząd PiS wprowadził przepis, który pozwala na kontrolę kont bankowych Polaków bez wcześniejszego uprzedzenia i bez postawienia zarzutów. Wiemy, ile takich wniosków złożono.

Wcześniej fiskus mógł skontrolować prywatne i firmowe konta Polaków tylko w momencie, w którym toczyło się przeciwko obywatelowi postępowanie. Jednak w 2022 roku ówczesny rząd PiS zmienił przepisy tak, że teraz skontrolowany może zostać każdy. Wystarczy tylko podejrzenie, aby urzędnicy weszli nam na konto. Przez ostatnie 2 lata chętnie z tej możliwości korzystają — donosi Wybrocza.biz.

Kontrole pieniędzy Polaków

Aktualnie do przeprowadzenia kontroli wystarczy samo podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Kontrolowanej osobie nie trzeba postawić żadnych zarzutów. Nie trzeba też informować jej o samej kontroli.

Fiskus zyskuje w ten sposób informacje i liczbie posiadanych kont, wszystkich transakcjach, włącznie z ich wysokością i datami. Co więcej, wcześniej takie dane mogli zażądać tylko Krajowa Administracja Skarbowa i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Od 2022 roku takie uprawnienia mają też naczelnicy urzędów skarbowych.

Jak często z tego korzystają? Od lipca 2022 roku do marca 2024 roku naczelnicy urzędów skarbowych złożyli 407 wniosków o uchylenie tajemnicy bankowej. Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku naczelników urzędów celno-skarbowych. Oni w ciągu nieco ponad 2 lat wystawili aż 3112 takich żądań.

Tymczasem aktualny rząd zdradza, że w tym samym czasie wszczęto ponad 78 tys. postępowań przygotowawczych w sprawie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Przy 3519 żądaniach o uchylenie tajemnicy bankowej przekłada się to na skorzystanie z takiej możliwości w zaledwie 4 proc. przypadków.

Warto też pamiętać, że fiskus ma jeszcze dostęp do STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), za pomocą którego może blokować konta Polaków. Zdaniem ekspertów też jest on nadużywany, bowiem wystarczy niewielkie prawdopodobieństwo nawet nieświadomego udziału w łańcuchu karuzelowym, aby trafić na cel skarbówki. Poza tym skarbówka, za sprawą wprowadzenia unijnej dyrektywy DAC7, zyskała też nowe narzędzie do kontrolowania finansów Polaków.

Zobacz: Polacy nagle tracą dostęp do pieniędzy. Winne małe niedopatrzenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Wyborcza.biz