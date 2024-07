Polacy nagle tracą dostęp do pieniędzy. Winne małe niedopatrzenie

Zgubiliście dowód albo stary traci ważność? Pamiętajcie, aby przy wyrobieniu nowego poinformować o tym bank. Inaczej możecie stracić dostęp do swoich pieniędzy.

Każdy z nas co jakiś czas musi wymienić dowód osobisty. Najczęściej z powodu utraty ważności starego dokumentu, ale czasami też z powodu zgubienia lub uszkodzenia plastiku. Jeśli wkrótce was to czeka, to pamiętajcie, aby o sprawie poinformować swój bank. Serwis cashless.pl opisał historię swojego czytelnika, która powinna być dla wszystkich przestrogą.

Dodajmy, bardzo podobną historię przeżył ostatnio również nasz redakcyjny kolega Mieszko. Co prawda w innym banku niż wspomniany internauta, ale to nie ma znaczenia.

Wymiana dowodu i brak dostępu do konta

Czytelnik serwisu w pewnym momencie zorientował się, że stracił dostęp do swojego konta w banku. Okazało się, że nie był to żaden błąd ani awaria instytucji finansowej. Ta postąpiła dokładnie tak, jak powinna, według obowiązujących przepisów.

Wina tak naprawdę leżała w dużej mierze po stronie samego użytkownika. Jego dowód osobisty stracił ważność. Zdążył już wyrobić nowy, ale zapomniał poinformować o tym bank. Tymczasem instytucje finansowe mają obowiązek posiadania aktualnych danych swoich klientów. Dotyczy to między numeru PESEL, obywatelstwa, adresu zamieszkania, ale też serii i numeru dowodu osobistego.

W tym przypadku stary dowód stracił ważność, więc bank wiedział, że nie ma aktualnych danych swojego klienta. Wobec obowiązujących przepisów nie mógł postąpić inaczej, jak stosując blokadę na koncie.

Po zalogowaniu do iPKO lub IKO klientowi wyświetla się tzw. okno pop-up. Dodatkowo odpowiedni komunikat otrzymuje za pośrednictwem e-maila i SMS-a, a jeśli przyjdzie do oddziału – poinformuje go o tym nasza obsługa. W niektórych sytuacjach doradca może zadzwonić do klienta, by przypomnieć o konieczności zaktualizowania dowodu

– informuje biuro prasowe PKO BP.

Dlatego pamiętajcie, aby po wyrobieniu nowego dowodu zgłosić to wszystkim ważnym instytucjom, w tym bankowi, w którym macie konto.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Cashless.pl, oprac. własne