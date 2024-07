BLIK zapowiada liczne zmiany. Oto, co musisz wiedzieć

Polski Standard Płatności opublikował sprawozdanie finansowe za 2023 rok. W nim zapowiada kilka nowości, które planowane są dla BLIKA.

Polski Standard Płatności, którego udziałowcami są PKO BP, Alior Bank, ING Bank Śląski, mBank, Santander Bank, Alior Bank i Mastercard Europe, podsumował 2023 rok. Przy okazji sprawozdania finansowego za ubiegły rok, poznaliśmy plany związane z systemem płatności BLIK.

Nowości w BLIK

Przede wszystkim Polski System Płatności chce rozwijać system płatności odroczonych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków. Takie systemy działają w wielu sklepach, w tym między innymi na Allegro. Tymczasem BLIK udostępnił taki mechanizm dopiero w maju 2024 roku i to zaledwie w dwóch bankach — Millennium oraz Velo. W planach jest dodanie go także w kolejnych, a do tego w sklepach, które jest teraz obsługują płatności przez BLIKA.

Poza tym BLIK chce rozwijać mechanizm żądania przelewów. Usługa dostępna jest aktualnie w sześciu bankach. Same przelewy za pomocą BLIKA w ostatnich miesiącach przeżywają prawdziwy rozkwit. Z roku na roku przybyło ich aż o kilkadziesiąt procent. Tymczasem żądane przelewu również można wysłać na numer telefonu, a odbiorca ma 72 godziny na akceptację wniosku, która automatycznie przelewa pieniądze. To łatwy sposób np. na dzielenie się rachunkiem ze znajomymi.

No i wreszcie Polski System Płatności chce rozwijać wpłaty za pomocą BLIKA, które cieszą się dużo mniejszym zainteresowaniem niż wypłaty i mają też ograniczoną dostępność do ośmiu banków.

Zobacz: Popularny bank musi oddać pieniądze klientom

Zobacz: Revolut idzie jak burza. Ponad 3,5 mln Polaków zdecydowało tak samo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BLIK