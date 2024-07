Revolut idzie jak burza. Ponad 3,5 mln Polaków zdecydowało tak samo

Revolt chwali się najnowszymi wynikami. Liczba jego klientów w Polsce nadal wzrasta. Z najnowszego raportu wynika, że bank ma już ich ponad 3,5 miliona.

Revolut rośnie w siłę

Revolt pochwalił się rosnącą liczbą klientów w Polsce - ma już ich ponad 3,5 miliona. Co więcej, w przeciągu ostatniego pół roku, nowe konto założyło prawie 500 tysięcy klientów. W całym ubiegłym roku wykonali oni 172 mln transakcji kartami, z czego już 60 proc. w Polsce. To dowodzi tego, że coraz częściej konto Revoluta jest wykorzystywane do codziennych wydatków, a nie tylko podczas zagranicznych wyjazdów, jak bywało do tej pory.

Tendencja rosnąca utrzymuje się nadal i nic nie wskazuje na to, aby to się miało zmienić w najbliższej przyszłości. Firma opublikowała komunikat prasowy z tak optymistycznymi danymi.

Ponad 60 procent transakcji wykonano w kraju, co sugeruje, że Revolut jest coraz częściej używany w Polsce jako bank do codziennych wydatków.

- czytamy w komunikacie Revoluta.

O tym, że Revolut idzie jak przecinak pisaliśmy już w Telepolis.pl. Wiemy też, że trzy polskie miasta - `Warszawa, Kraków i Wrocław - znajdują się w czołówce miast z największą liczbą klientów.

Miliony klientów ufają Revolutowi

W ciągu 2023 roku, Revolut zyskał łącznie 12 milionów klientów na całym świecie, co było największym wzrostem w historii firmy. Na koniec 2023 bank odnotował 38 milionów użytkowników, a w czerwcu 2024 było ich już 45 milionów.

Bank jest na dobrej drodze, aby przekroczyć barierę 50 milionów użytkowników jeszcze w tym roku. Ludzie coraz bardziej mu ufają, co idealnie wpisuje się w trend porzucania banków stacjonarnych na rzecz tych online. Stanie się tak, jeśli tendencja wzrostowa nadal się utrzyma, a nic nie wskazuje na to, że miałoby być inaczej.

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Revolut, PAP