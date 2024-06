Revolut. Zniknęło mu 22 tys. zł, gdy spał

Utrata pieniędzy z konta zawsze boli. Co jednak mamy zrobić, kiedy znikają nasze oszczędności wtedy, kiedy spokojnie śpimy? Historia, która przydarzyła się mężczyźnie z Irlandii wywołuje nieprzyjemne ciarki.

Niestety, takie historie wciąż mają miejsce. Okazuje się, że ofiara tego przestępstwa, jak na ironię losu, sama jest ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa i przyznaje, że nigdy nie udało jej się złapać na oszukańcze e-maile, ani SMS-y. Jak zatem do tego doszło?

Z konta zniknęły pieniądze, gdy mężczyzna smacznie spał

Historia ze zniknięciem 22 tysięcy złotych przydarzyła się jednemu z klientów Revolut w Irlandii, który z racji wykonywanego zawodu - jest ekspertem ds. cyberprzestępczości, nie odpowiada na podejrzane SMS-y oraz emaile. Z jego konta pobrano pieniądze, gdy on leżał już w łóżku i nie korzystał z telefonu. Mężczyzna twierdzi także, że nie autoryzował żadnej płatności.

Revolut początkowo odmówił zwrotu pieniędzy, jednak po nagłośnieniu sprawy w mediach, ustąpił twierdząc, że dobro klienta i ochrona reputacji są najważniejsze. Revolut zwrócił brakującą sumę, jednak bez słowa wyjaśnienia, co się stało.

Od początku czerwca, w Irlandii miało miejsce kilka zdarzeń tego typu. Klienci doświadczyli nieuczciwych zachowań, co doprowadziło ich do zamknięcia konta w aplikacji bez wyjaśnienia. Revolut oświadczył, że każdą tego typu skargę rozpatruje i kontaktuje się z poszkodowanymi osobiście. Zaprzeczył jakimkolwiek atakom hakerskim na swoje systemy. Pojawiły się jednak głosy, że Revolut nie opiekuje się poszkodowanymi, tak jak oni by sobie tego życzyli. Co więcej, trudno doczekać się od firmy odpowiedzi. Najskuteczniej zajmuje się sprawą, dopiero interwencji ze strony mediów.

Gdyby nie Irish Independent, nie odzyskałbym pieniędzy i zostałbym z niczym.

- twierdzi poszkodowany ekspert ds. informatyki.

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Independent