Masz zastrzeżony numer PESEL? Omijaj okienka bankowe

Masz zastrzeżony numer PESEL, ale chciałbyś wypłacić dużą ilość gotówki? W takim wypadku omijaj okienka bankowe.

Zastrzeżenie numeru PESEL daje nam pewność, że nikt nie weźmie na nasze dane kredytu lub pożyczki. Jednak wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. Na przykład nie da się wypłacić gotówki w kwocie wyższej niż 12900 zł, czyli trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. Taka transakcja zostanie zablokowana na czas 12 godzin. Jest jednak prostsze rozwiązanie. Wystarczy ominąć okienko bankowe — przypomina Rzeczpospolita.

Zastrzeżony PESEL a wypłata gotówki

Wiele osób wciąż może o tym nie wiedzieć, ale zastrzeżony PESEL ma wpływ na wypłatę gotówki tylko i wyłącznie w okienku bankowym. Tylko tam limit wynosi 12900 zł. Oczywiście przed wydaniem dyspozycji można cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL i w takiej sytuacji kwota zostanie nam wypłacona bez żadnych ograniczeń. Jednak jest jeszcze prostsze rozwiązanie.

Zastrzeżony PESEL nie ma wpływu na wypłatę gotówki z bankomatu. Oznacza to, że przy maszynie możemy pobrać większą kwotę niż 12900 zł. W tym przypadku ograniczeniem może być tylko ustawiony przez nas limit lub dostępność gotówki w danym urządzeniu. Na przykład w Banku Millennium maksymalna, dzienna wypłata to 20000 zł, a już w Pekao wynosi on nawet 50000 zł.

Zgodnie z art. 105d ust. 2 ustawy prawo bankowe zastrzeżenie numeru PESEL ma wpływ jedynie na limit wypłaty gotówki w kasach banków, nie ma natomiast wpływu na wypłaty gotówki w bankomatach.

- mówi Magdalena Ostrowska z ING Banku Śląskiego.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że do połowy sierpnia numer PESEL zastrzegło 4,5 mln Polaków. Przy takiej liczbie można mówić aż albo tylko, bo wciąż większość osób nie skorzystała z tej możliwości.

