Koniec Huawei w unijnych telekomach? Bruksela szykuje bana

Huawei i ZTE dostaną bana w UE?

Dotychczas Bruksela tylko "zalecała" operatorom ostrożność. W 2020 roku sugerowano, by unikać dostawców "wysokiego ryzyka". Wszyscy wiedzieli, że chodzi o firmy Huawei i ZTE. Teraz te miękkie sugestie mogą zamienić się w "twarde" prawo.

Nowa wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Henna Virkkunen, mocno naciska na zmianę. Jeśli jej propozycja przejdzie, dotychczasowe zalecenia staną się obowiązującą regulacją. Kraje Unii, które zignorują nowe zasady, mogą mieć poważne kłopoty. Mówi się nawet o procedurach naruszeniowych i karach finansowych dla opornych.

Nie tylko 5G

Wygląda na to, że sprawa nie dotyczy już tylko sieci 5G. Unia przygląda się także chińskim dostawcom sprzętu do sieci światłowodowych. To element szerszej strategii. Bruksela chce ograniczyć wpływ Chin na kluczową infrastrukturę w Europie. Stosunki na linii UE-Pekin są zresztą coraz bardziej napięte.

Inni nie czekają na Brukselę. Niemcy już zapowiedziały, że od 2026 roku zabronią używania kluczowych komponentów od firm Huawei i ZTE. Podobne kroki rozważa też Finlandia, która planuje rozszerzyć istniejące już zakazy.

Zaczęło się od USA

Cała sprawa nie jest nowa. To Amerykanie od lat przekonywali sojuszników w Europie do blokowania Chińczyków. Wielka Brytania czy Szwecja już wcześniej uległy tym namowom. Powód jest zawsze ten sam: obawy o cyberbezpieczeństwo i ryzyko szpiegostwa. Wygląda na to, że reszta Unii w końcu pójdzie tą samą drogą.