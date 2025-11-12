AMD zawalczy z NVIDIA Vera Rubin. Wszystko dzięki CDNA 5

Podczas Financial Analyst Day 2025 firma AMD ujawniła nowe szczegóły dotyczące nadchodzących akceleratorów AI z serii Instinct MI400 oraz MI500. Pierwsze układy zaplanowane są na 2026 roku i będą oparte na architekturze CDNA 5. Według zapowiedzi mają oferować do 40 PFLOPS mocy obliczeniowej dla FP4 oraz 20 PFLOPS w FP8, czyli około dwukrotnie więcej niż obecny model Instinct MI350.

AMD Instinct MI500 trafi na rynek w 2027 roku

Dodatkowo nowe akceleratory przejdą na pamięci HBM4, zastępując dotychczasowe HBM3e. Pojemność wzrośnie z 288 GB do 432 GB, a całkowita przepustowość sięgnie do 19,6 TB/s. Każdy układ zapewni również 300 GB/s przepustowości w komunikacji między GPU, rozszerzone wsparcie dla formatów danych AI oraz szereg innych usprawnień.

AMD wprowadzi także zmianę w technologii pakowania układów, przechodząc na nową metodę CoWoS-L (Local Silicon Interconnect).

W planach są dwa modele: Instinct MI455X i MI430X. Pierwszy przeznaczony do dużych zadań treningowych i inferencyjnych AI, drugi zaś skierowany do zastosowań HPC i tzw. suwerennej sztucznej inteligencji.

Czerwoni porównali serię MI400 do nadchodzących akceleratorów NVIDIA Vera Rubin, podkreślając podobną wydajność obliczeniową i przepustowość pamięci, lecz aż 1,5 raza większą pojemność VRAM oraz wyższą przepustowość komunikacji między układami.