mObywatel. Z tej nowości korzysta już ponad 200 tys. osób

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się, ile osób korzysta już ze studenckiej mLegitymacji. W całej Polsce jest ich już 218 tys., ale przecież rok akademicki dopiero się rozpoczął, więc prawdopodobnie w najbliższych tygodniach ta liczba będzie rosnąć.

mLegitymacja to cyfrowa wersja tradycyjnej legitymacji studenckiej, która posiada taką samą moc prawną. Dzięki niej można korzystać z różnorodnych zniżek, takich jak te na komunikację miejską, bilety do kina czy teatru. To wygodne i nowoczesne rozwiązanie, które łączy wszystkie funkcje tradycyjnej legitymacji w telefonie. Wiele uczelni wyższych już wprowadziła mLegitymację, a kolejne systematycznie dołączają do programu.

- informuje Ministerstwo Finansów.

Zdaniem resortu mLegitymacja jest doskonałym rozwiązaniem dla studentów. Nie można jej zgubić, jest zawsze dostępna w telefonie, nie ulegnie zniszczeniu, a do tego ma taką samą moc prawną, jak plastikowa wersja. No i jest dostępna także offline, czyli bez dostępu do Internetu.

Jak dodać mLegitymację do mObywatela? Można to zrobić np. w aplikacji USOS, gdzie powinien być dostępny kog QR, który wystarczy zeskanować. Inna alternatywa to hasło do aktywacji, które trzeba wpisać w mObywatelu. O takie dane można też poprosić np. w dziekanacie. Jednak aby było to możliwe, dana uczelnia musi nawiązać współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji.

