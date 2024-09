mObywatel już nie będzie straszył Polaków. Wystarczy kliknąć

Użytkownicy aplikacji mObywatel już nie będą musieli kłopotać się ręcznym odnowieniem certyfikatu mDowodu. Wystarczy się tylko zalogować.

„Chcesz nadal korzystać z mDowodu? Obecny profil mObywatel jest ważny jeszcze 14 dni” – taki komunikat straszył Polaków w lipcu 2024 r., gdy u milionów z nich, po 12 miesiącach od aktywacji kończyła się ważność certyfikatu cyfrowego dokumentu mDowód.

Zaloguj się w ciągu 14 dni przed upływem ważności

Teraz odnowienie certyfikatu w mObywatelu będzie jeszcze prostsze. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, wystarczy regularnie korzystać z aplikacji. Jeżeli użytkownik zaloguje się mObywatela w ciągu 14 dni przed upływem ważności certyfikatu, aplikacja odświeży go automatycznie.

To spore ułatwienie, bo dotychczasowy system – czyli konieczność ręcznego odnawiania certyfikatu po wejściu w zakamarki menu – mógł sprawić, że wielu użytkowników straciłoby ważność mDowodu, nawet o tym nie wiedząc. Komunikat z aplikacji łatwo przecież przeoczyć, a później podczas próby legitymowania się cyfrowym dokumentem użytkownik narażony byłby na stres.

Teraz odnowienie certyfikatu w mObywatelu będzie jeszcze prostsze. Wystarczy, że regularnie korzystasz z aplikacji i zalogujesz się do niej w ciągu 14 dni przed upływem ważności certyfikatu, a aplikacja odświeży go automatycznie! pic.twitter.com/scpK5UP0ot — mObywatel 2.0 (@mObywatelGOV) September 16, 2024

Certyfikat mDowodu to potwierdzenie, że dane użytkownika pochodzą z państwowego rejestru i są prawdziwe. Certyfikat jest wydawany na rok przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zawiera on informacje o użytkowniku, a także o tym, kto i kiedy go wydał oraz jaki jest jego numer seryjny.

Nie chodzi tylko o mDowód. Ważny certyfikat jest niezbędny do działania całego profilu mObywatel, a brak certyfikatu uniemożliwia potwierdzanie tożsamości za pomocą telefonu, ale też blokuje dostęp do innych usług powiązanych z profilem.

