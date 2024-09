Nowa usługa w mObywatel. Znów chodzi o bezpieczeństwo

Do aplikacji mObywatel trafiła właśnie nowa usługa. Jest to najlepszy dowód na to, że aplikacja reaguje na bieżące potrzeby obywateli i warto ją stale mieć pod ręką.

Do aplikacji mObywatel trafiła nowa usługa - Alert powodziowy. Daje on nam możliwość sprawdzenia aktualnych ostrzeżeń hydrologicznych IMGW w danym rejonie. Ale to nie wszystko. Znajdziemy także dostęp do informacji, jak postępować w obliczu zagrożenia lub w trakcie powodzi.

Łatwo i szybko dostępna, a przede wszystkim wiarygodna informacja o zagrożeniach związanych z powodzią to kluczowy aspekt bezpieczeństwa. Dlatego w aplikacji mObywatel od teraz każdy szybko sprawdzi aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach powodziowych w swojej okolicy. Dowie się też, co robić w sytuacji zagrożenia powodziowego.

– mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wszelkie prognozy i dane pogodowe w aplikacji pochodzą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego IMGW. Możemy być zatem pewni, że ich źródłem są wykwalifikowani synoptycy i cały zespół ekspertów.

Jak uruchomić usługę w aplikacji?

Należy pobrać najnowszą wersję mObywatela ze sklepu Google Play lub App Store. Wersja to 4.41.3. Jeśli po aktualizacji, użytkownik z jakiegoś powodu nie widzi na ekranie głównym informacji o nowej usłudze, nie ma powodu do obaw. Wystarczy wejść w menu - Usługi i odnaleźć ją na liście.

Źródło zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: mObywatel, dorzeczy.pl