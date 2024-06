Komornik ścignie Polaków przez komputer. Rusza nowy system

Już od najbliższego poniedziałku (1 lipca) komornicy będą korzystać z cyfrowych doręczeń pism. Dla firm oznacza to znacznie niższe koszty.

Poniedziałek (1 lipca) przyniesie duże zmiany dla wielu firm. Od tego dnia komornicy, zamiast tradycyjnych listów, będą korzystać z cyfrowych doręczeń pism, czyli tzw. e-doręczeń. Te realizowane są przez Pocztę Polską i chociaż nie są darmowe, to znacząco mają obniżyć koszty postępowań — informuje Rzeczpospolita.

Komornik przez komputer

Zmiana ma być korzystna przede wszystkim dla firm, które często muszą walczyć o spłatę zobowiązań, czyli tzw. masowych wierzycieli. Co prawda nie ma obowiązku korzystania z nowego systemu, ale ze względu na niższe koszty, będzie to dla większości dużo lepsza opcja. W teorii koszty korespondencji ponosi dłużnik, ale w praktyce często jest to obciążenie dla wierzyciela.

Nowe rozwiązanie ma przynieść ogromne oszczędności w skali całego systemu. Mówi się o kwocie nawet 100 mln zł rocznie. Ta suma finalnie zostanie w kieszeni stron postępowania, więc tak naprawdę korzystanie z e-doręczeń jest w interesie każdego, kto ma do czynienia z komornikiem.

Co ważne, pismo wysłane w ramach e-doręczeń będzie miało takie same skutki prawne, jak list polecony za potwierdzeniem odbioru. Poza tym mają one gwarantować bezpieczeństwo.

Zobacz: Skarbówka dzwoni do Polaków? Lepiej nie odbierać

Zobacz: Nowy podatek od 1 lipca? Wyjaśniamy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Rzeczpospolita