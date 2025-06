Masz sprzęt AMD? Pora na obowiązkową aktualizację

Producenci płyt głównych dla procesorów AMD rozpoczęli udostępnianie aktualizacji BIOS opartych na AGESA 1.2.0.3e . Jest to o tyle ważne, że najnowsza wersja oprogramowania ma na celu załatanie istotnej luki bezpieczeństwa (CVE-2025-2884), która pozwalała potencjalnym atakującym na dostęp do wrażliwych danych przechowywanych w module TPM.

Nowy BIOS mogą zainstalować już posiadacze płyt od ASUSa i MSI

Wspomniane zagrożenie wynika z błędu w bibliotece modułu TPM 2.0, który umożliwia wykonanie tzw. odczytu poza dozwolonym zakresem pamięci. Co istotne, podatność może być wykorzystana przy użyciu zwykłych uprawnień użytkownika, bez konieczności uzyskiwania dostępu na poziomie jądra systemu. Oznacza to, że luka jest łatwiejsza do wykorzystania niż wiele wcześniejszych - w skali CVSS oceniono ją na 6,6/10.