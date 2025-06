Lenovo z nową promocją. Tablet za złotówkę

Lenovo przygotowało na tegoroczny Dzień Ojca atrakcyjną promocję. Każdy, kto odwiedzi Showroom Lenovo i Motorola będzie mógł skorzystać z okolicznościowej okazji. Każdy zakup Lenovo to szansa na otrzymanie prezentu w postaci plecaka Lenovo B210, który idealnie sprawdzi się zarówno do pracy, jak i zbliżających się wakacyjnych wyjazdów. Jednak to nie koniec atrakcji – przy zakupie wybranych urządzeń i akcesoriów o wartości powyżej 600 zł, Lenovo proponuje prezent w postaci tabletu Lenovo Tab M11 za symboliczną złotówkę. Promocja trwa od 23 do 25 czerwca włącznie.