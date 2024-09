Bankomat nie wydał gotówki? Oto, co można zrobić

Wypłaty z bankomatów wiążą się z ryzykiem obciążenia konta, mimo braku wydania pieniędzy. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Czy istnieje szansa na odzyskanie utraconych środków?

Bank nie wypłaca, ale obciąża konto

Okazuje się, że nie jesteśmy w takich sytuacjach bezradni. Szans na odzyskanie pieniędzy nie tracimy nawet, w przypadku, kiedy odpowiedź banku jest negatywna. Tego typu sytuacje całe szczęście nie należą do jakichś częstych, wręcz przeciwnie - zdarzają się naprawdę rzadko. Warto jednak wiedzieć, jak się w takiej sytuacji należy zachować.

Za brak wypłaty gotówki w bankomacie najczęściej wini się klika czynników. Pierwszy z nich to brak wskazanych środków na koncie oraz przekroczony limit dziennych transakcji. Maszyna nie wypłaci banknotów także z powodu braku prądu lub kiedy ulegnie awarii. W tym ostatnim przypadku jednak zawsze mamy do czynienia z komunikatem o błędzie. Warto go zapamiętać lub zrobić mu zdjęcie. Zdarza się także w bankomacie zabrakło gotówki lub nie ma już pieniędzy o odpowiednich nominałach. Problem ten pojawia się często, gdy chcemy wypłacić mniejsze kwoty, np. 20 zł, 40 zł lub 80 zł. Najbardziej stresujący przypadek to taki, kiedy bankomat nie wypłaci gotówki, ale obciąży nasze konto.

Reklamacja - co warto wiedzieć

Będziemy zmuszeni w takim razie zgłosić reklamację, dotyczącą niewypłacenia żądanej kwoty. W takiej sytuacji uratuje nas posiadanie potwierdzenia niezrealizowanej transakcji. Będzie ono postawą zgłoszenia tego wydarzenia do banku i pozwoli zweryfikować kiedy i o jakiej godzinie klient korzystał z danego bankomatu. Jeśli nie zostało ono wydrukowane, to dobrze jest zrobić zdjęcie komunikatu o niezrealizowanej transakcji. Zanotujmy też godzinę, datę oraz numer bankomatu.

Reklamację możemy zgłosić za pośrednictwem infolinii banku. Będzie to najszybszy sposób. Możemy udać się osobiście do placówki lub wysłać e-maila. Podczas składania reklamacji będzie trzeba podać dane właściciela karty, opisać miejsce oraz wskazać czas zdarzenia. Z pewnością należy podać wysokość niewypłaconej kwoty oraz numer bankomatu i nazwę jego operatora. Konsultant nas poinformuje ile bank będzie kazał czekać na odpowiedź w naszym przypadku. Najczęściej jest to czas do 2 tygodni. Odpowiednie osoby sprawdzą bankomat i porównają ze sobą kwoty wpłat oraz wypłat. W przypadku stwierdzenia nadwyżki gotówki w urządzeniu, możemy być pewni, że nasza reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie. Jeśli chodzi o sam zwrot pieniędzy to bank nie ma obowiązku się spieszyć, ma czas na ich zwrot do 30 dni od zgłoszenia.

Jeśli korzystaliśmy z usług zewnętrznych bankomatów postępujemy dokładnie tak samo, jeśli chodzi o zbieranie informacji. Ale możemy wówczas złożyć dwie reklamacje - do banku, w którym mamy rachunek oraz do firmy zarządzającej bankomatami.

Jeśli decyzja banku z jakiegoś powodu jest odmowna, a my chcemy drążyć sprawę dalej, to mamy do tego narzędzia. Możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej lub zgłosić sprawę do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.

Źródło zdjęć: VisualProduction / Shutterstock.com

Źródło tekstu: pbs.poznan.pl