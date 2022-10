Bank Pocztowy. Coraz więcej osób zakłada konto przez Internet

Coraz więcej klientów zakłada rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w Banku Pocztowym w pełni online. W ujęciu kwartalnym Bank Pocztowy zanotował 3,5-krotny wzrost liczby ROR-ów zakładanych poprzez stronę internetową.

Nadal daleko do ideału, lecz statystyki pokazują, że klienci Banku Pocztowego coraz chętniej składają wniosek o utworzenie konta w całości przez Internet. Od czerwca do września udział kont osobistych otwieranych na podstawie wniosków składanych na stronie internetowej wzrósł z ok. 3% w czerwcu do 9% we wrześniu. Już 1/3 z nich to rachunki otwarte przez klientów innych banków, z wykorzystaniem usługi AIS (Account Information Service), realizowanej w ramach otwartej bankowości.

Bank Pocztowy już od dłuższego czasu pracuje nad tym, by jak najwięcej swoich usług przenieść do Internetu i dostosować się do aktualnych czasów, gdy nawet sprawy bankowe w większości załatwia się w sieci. Od czerwca Bank Pocztowy udostępnia zupełnie nowy proces otwarcia ROR przez Internet oraz nową stronę internetową Banku. Miesiąc temu Bank Pocztowy wdrożył także możliwość założenia konta w 100% online, z wykorzystaniem otwartej bankowości, dla klientów posiadających rachunek w jednym z 6 innych banków.

- W ujęciu kwartalnym odnotowaliśmy 3,5-krotny wzrost liczby rachunków otwieranych z wniosku na stronie internetowej Banku. Udział ROR otwieranych z wniosków internetowych w całej akwizycji rachunków wzrósł z ok. 3% w czerwcu br. do 9% we wrześniu br. Tak istotny wzrost w krótkim czasie wskazuje, że dynamicznie budujemy skuteczność Banku w pozyskiwaniu Klientów przez internet. Już ponad 30% rachunków w tym kanale zostało otwartych w ramach tzw. „otwartej bankowości”, z wykorzystaniem usługi AIS (Account Information Service). W przypadku pozostałych ROR-ów umowa finalizowana była za pośrednictwem kuriera lub w placówkach Banku Pocztowego albo Poczty Polskiej

- informuje Joanna Moskalik, Naczelnik Wydziału Produktów Płatniczych, Depozytowych i Inwestycyjnych Banku Pocztowego.

Wnioski o założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Pocztowym można składać online, w placówkach własnych Banku oraz w placówkach pocztowych. Usługa zawarcia umowy i otwarcia ROR w pełni online dostępna jest obecnie dla Klientów, którzy posiadają konto w innym banku (Alior, mBank, Santander, Millennium, ING lub Pekao) .Osoby nie będące klientami wymienionych banków mogą z kolei wybrać opcję podpisania umowy za pośrednictwem Kuriera Pocztex. Dostarczy on dokumenty pod wskazany przez zamawiającego adres (np. do domu lub pracy), a następnie podpisany egzemplarz przekaże do placówki Banku.

