mBank wprowadza nowość w aplikacji mobilnej. Wystarczy skorzystać z NFC

mBank wprowadził nowe usprawnienie w swojej aplikacji mobilnej. Przyszli klienci mogą teraz założyć konto, posługując się e-dowodem, w ogóle nie otwierając strony internetowej banku.

Rok temu mBank umożliwił otwarcie konta z wykorzystaniem e-dowodu – za pośrednictwem strony internetowej banku. Teraz daje taką możliwość także w swojej aplikacji mobilnej. Bank szczyci się, że wprowadza taką funkcję jako pierwszy w Polsce.

Aby otworzyć konto z e-dowodem, należy pobrać aplikację mobilną banku i wskazać datę wydania swojego dokumentu tożsamości. E-dowody funkcjonują od 4 marca 2019 r. Jeśli klient ma taki dowód, to aplikacja automatycznie wskaże mu ścieżkę otwarcia rachunku z jego wykorzystaniem. Następnie klient podaje numer CAN (znajdzie go na e-dowodzie) oraz PIN do e-dowodu. Jeżeli go nie pamięta, nadal może otworzyć konto w aplikacji, ale bank poprosi, na dalszym etapie procesu, o zrobienie selfie i nagranie dwóch krótkich filmów z różnymi gestami.

Następnie klient przykłada dowód do telefonu – ważne by miał w smartfonie włączone NFC – a aplikacja automatycznie odczytuje dane z dokumentu. Potem wystarczy już tylko uzupełnić brakujące informacje we wniosku i zaakceptować warunki umowy o prowadzenie rachunku, wpisując w aplikacji kod przesłany do klienta w SMS-ie. Konto jest aktywne natychmiast po zaakceptowaniu umowy.

Nowy sposób otwarcia rachunku możliwy jest dzięki wykorzystaniu technologii eDO App, której twórcą i właścicielem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Obecnie z e-dowodów korzysta już ponad 7 mln osób.

Proces otwarcia rachunku przez e-dowód to kolejny sposób uruchomienia konta dostępny w bezpośrednio w aplikacji mobilnej mBanku. Od czerwca 2020 roku klienci mogą otworzyć rachunek w apce za pomocą selfie.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: mBank