Bank Pekao pracuje nad „Selfie 2.0”, co usprawni proces zdalnego otwierania rachunków

Pekao umożliwia otwieranie kont bankowych na selfie. Rozwiązanie to jest doceniane przez klientów banku, którzy założyli w ten sposób ponad 55 tysięcy kont. Proces jest wciąż rozwijany, a obecnie trwają prace nad jego nową wersją. Selfie 2.0 jest projektem rzucającym świeże spojrzenie na proces zdalnego zakładania konta, który został od zera zaprojektowany w natywnej wersji aplikacji PeoPay na platformy Android i iOS.

Nowością jest możliwość wykorzystania do procesu weryfikacji tożsamości osoby, najnowszego dowodu osobistego z tzw. warstwą elektroniczną (wszystkie dowody wydawane od marca 2019). Wystarczy, że właściciel smartfonu z aktywną funkcją NFC zbliży dokument do urządzenia, a dostępne w warstwie elektronicznej dane właściciela dowodu, zostaną bezpiecznie odczytane i przekazane do banku. Dzięki temu proces weryfikacji tożsamości jest jeszcze szybszy i prostszy w obsłudze. W pierwszym etapie nową aplikację dostaną użytkownicy z systemami Android.

– powiedział Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

Odczyt danych z elektronicznego dowodu osobistego jest przygotowywany wspólnie ze startupem Identt, z którym Bank Pekao już wcześniej współpracował przy wdrożeniu zdalnej weryfikacji tożsamości. Praca nad projektem odbywała się całkowicie zdalnie, już po rozpoczęciu wiosennego lockdownu.

Musimy przyznać, że przygotowanie rozwiązania umożliwiającego potwierdzenie tożsamości z wykorzystaniem elektronicznej warstwy było ogromnym wyzwaniem. Realizacja tak złożonego projektu była możliwa dzięki partnerskiej współpracy z Bankiem Pekao. Odpowiednie podejście do rozwiązania pozwala na obsługę wszystkich osób, które posiadają dowód osobisty wydany po marcu 2019, nawet jeżeli nie aktywowały warstwy elektronicznej. Możemy powiedzieć, że jest to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku, zapewniających wysoki poziom pewności, co do tożsamości klienta. Cieszymy się, że współpraca z bankiem zaowocowała wypracowaniem tak zaawansowanego rozwiązania.