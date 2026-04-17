ING Bank Śląski właśnie poinformował. Przygotuj się na problemy

ING Bank Śląski właśnie poinformował swoich klientów, że w najbliższy weekend, w nocy z 18 na 19 kwietnia 2026, wystąpią utrudnienia w dostępie do niektórych usług przez bankowość ING. Oto, co warto wiedzieć o planowanej niedostępności.

Anna Kopeć (AnnaKo)
07:18
0
ING: prace techniczne w nocy 18/19 kwietnia 2026

Już jutro, w nocy, w godzinach 0:00 - 2:00 wystąpią utrudnienia w dostępie do usług mObywatel oraz profilu zaufanego przez bankowość ING. Przerwa, którą ogłosił na swojej stronie internetowej bank, wynika z prac technicznych po stronie rządowej. Działania te mogą uniemożliwić logowanie się do serwisów urzędowych za pomocą bankowości ING. Dlatego, lepiej dla wszystkich, aby tego czynności związane z profilem zaufanym oraz mObywatelem, zaplanować poza godzinami prac. To akurat typ niedogodności, które można łatwo ominąć i tym samym, zaoszczędzić sobie nerwów.

Przerwa nocna w ING Banku Śląskim. Co nie zadziała?

Oto lista ograniczeń, które mogą napotkać klienci banku ING już jutro.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 128GB 6.1" Biały
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 128GB 6.1" Biały
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Zielony
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Zielony
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.3" 120Hz Tytan pustynny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.3" 120Hz Tytan pustynny (CPO) 2x eSIM
0 zł
4999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999.99 zł
Advertisement
  • Mogą pojawić się problemy z zakładaniem i używaniem profilu zaufanego. 
  • Nie zadziałają prawidłowo dostępy do usług rządowych, które mamy w Węźle Krajowym, np. do Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, KSeF.
  • Nie podpiszemy w tym czasie żadnym dokumentów za pomocą profilu zaufanego.
  • Mogą wystąpić nieprawidłowości z przekazywaniem danych z aplikacji mObywatel, może też nie być dostępu do strony mobywatel.gov.pl.

ING Bank Śląski wprowadza tryb ciemny w aplikacji

Jednocześnie, na stronie z komunikatami ING informuje, że długo wyczekiwana funkcjonalność - tryb ciemny - została właśnie wdrożona w aplikacji ING. Nowa funkcja pozwala zmienić jasny interfejs na ciemny, co sprawia, że aplikacja może być teraz jeszcze bardziej dopasowana do indywidualnych wyborów jej użytkownika. Warto zatem zaktualizować aplikację Moje ING do jej aktualnej wersji. 

Laptop 2w1 Dell
banki mObywatel profil zaufany Przerwa techniczna Bank ING ING przerwa ING przerwa techniczna ING Bank Śląski przerwa ING przerwa nocna
Źródła zdjęć: Danuta Hyniewska / Shutterstock
Źródła tekstu: ING Bank Śląski