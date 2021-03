PayPal pozwala płacić kryptowalutami - na razie w USA

PayPal, jedna z najpopularniejszych platform płatniczych na świecie, wprowadziła możliwość płacenia kryptowalutam, w tym Bitcoinem i Ethereum.

O planach wprowadzenia przez PayPal płatności kryptowalutami mogliśmy usłyszeć już w zeszłym roku. Platforma umożliwiła zresztą swoim użytkownikom w Stanach Zjednoczonych ich zakup oraz sprzedaż bezpośrednio w aplikacji. Teraz poszła o krok dalej, umożliwiając dokonywanie płatności Bitcoinem, Ethereum, Litecoinem oraz Bitcoin Cash.

Kryptowalut można użyć do dowolnej transakcji. Przy płatności ich wartość konwertowana jest automatycznie na dolary, podobnie jak ma to miejsce w przypadku klasycznych płatności walutowych. Co ważne, PayPal nie pobiera za tę usługę żadnych dodatkowych opłat.

Jak na razie płatność kryptowalutami dostępna jest wyłącznie dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. PayPal nie zdradził swoich planów na temat tego, czy i kiedy trafi także do innych krajów.

