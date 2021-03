MPK Wrocław wprowadza płatności okiem PayEye

MPK Wrocław jest pierwszym przewoźnikiem na świecie, który uruchomił płatności tęczówką oka w swoim Biurze Obsługi Pasażera. Technologię dostarczył fintech PayEye, pochodzący ze stolicy Dolnego Śląska.

Brak gotówki i rozładowany telefon to nie problem, gdy można zapłacić jednym spojrzeniem. W Biurze Obsługi Pasażera MPK Wrocław, przy ul. Bolesława Prusa 75-79, jest już taka możliwość.

Mawia się, że oczy są zwierciadłem duszy. Jak się okazuje, mogą się sprawdzić także w charakterze karty płatniczej. MPK jedzie z duchem czasu również, gdy wchodzą w grę nowe technologie ułatwiające płacenie w naszym Biurze Obsługi Pasażera. Cieszę się, że taki pomysł narodził się we Wrocławiu.

– powiedział Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław

Zobacz: Payeye rośnie w siłę - dostępne już w dwudziestu punktach

Zobacz: Płatności okiem we wrocławskim Mariotcie

W Biurze Obsługi Pasażera MPK przy ul. Bolesława Prusa okiem można zapłacić między innymi za bilet okresowy albo uregulować należność za przejazd bez ważnego biletu. Oczywiście są tam dostępne także dotychczasowe, bardziej tradycyjne formy płatności: gotówką lub kartą bankową.

Rozwiązanie fintechu PayEye jest bezpieczne dla zdrowia, ale także dla naszych finansów. Tęczówki oka nie da się bowiem ukraść ani podrobić. Przyłożenie do terminala na przykład zdjęcia czyjegoś oka także nic nie da, urządzenie jest bowiem zabezpieczone przed taką próbą oszustwa. Cały proces płatności odbywa się zupełnie bezdotykowo – chodzi dosłownie o spojrzenie w stronę terminala.

PayEye przenosi konwencjonalne metody płatnicze do technologii przyszłości. Nasze rozwiązanie to po prostu płatność okiem, a razem z nim wygoda, prostota i bezpieczeństwo. Brak gotówki i rozładowany telefon to już nie problem, gdy można zapłacić jednym spojrzeniem. Cieszymy się, że z tej możliwości będą mogli skorzystać pasażerowie MPK Wrocław.

– powiedział Krystian Kulczycki, prezes PayEye

Dla pasażerów, którzy skorzystają z płatności okiem po raz pierwszy, czeka niespodzianka. Wcześniejsza rejestracja online na payeye.com pozwoli skorzystać ze zwrotu za pierwszą transakcję okiem do 50 zł, już podczas pierwszej wizyty w MPK Wrocław.

PayEye pod koniec czerwca 2020 roku wprowadziło biometrię oka do komercyjnego zastosowania w płatnościach. Już dziś we Wrocławiu i w jego okolicach można płacić okiem na przykład w restauracjach i kawiarniach, sklepach spożywczych oraz delikatesach. Na liście prawie 120 punktów znalazły się też punkty usługowe, stacje benzynowe i myjnie samochodowe, silnie reprezentowana jest również branża sportowa i rekreacyjna.

Do grona miejsc, które wzbudzają największe zainteresowanie, gdzie pojawił się system płatności okiem w ostatnim czasie, należą między innymi wrocławski Aquapark, lodowisko przy Stadionie Wrocław, czy AC Hotel Wrocław, działający w ramach międzynarodowej sieć hoteli Marriott International. Do tego grona dołączyło teraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu.

Zobacz: Nowe metody płatności w aplikacji InPost Mobile. Będzie łatwiej nadać paczkę bez etykiety

Zobacz: Samsung i Mastercard pracują nad kartą z czytnikiem linii papilarnych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: MPK Wrocław