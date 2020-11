Płatności okiem we wrocławskim Mariotcie

Sama marka AC by Marriott lokuje się w czterogwiazdkowym segmencie lifestyle i jest otwarta na nowe technologie. Nasi goście mają możliwość check in oraz check out online, mogą również otwierać drzwi swoich pokoi własnym telefonem, co ułatwia specjalna aplikacja. Teraz robimy kolejny krok i wprowadzamy płatności okiem. Innowacje doskonale wpisują się nie tylko w DNA naszej działalności, ale również w potrzeby naszych klientów. A ci podążają za nowościami i chętnie korzystają z nowinek technicznych zwłaszcza w czasie pandemii.