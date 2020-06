Payeye rośnie w siłę - dostępne już w dwudziestu punktach

Program pilotażowy Payeye rozpoczął się tydzień temu, a już można "płacić spojrzeniem" w ponad dwudziestu miejscach. Gdzie się znajdują?

Z usługi Payeye można skorzystać już podczas codziennych zakupów we Wrocławiu, Kiełczowie oraz Wysokiej. Są to bardzo zróżnicowane placówki - salony kosmetyczne (LaKoshi, KASUN Twoje Centrum Piękna, Sky Clinic, SID Studio Urody), restauracje (Sushi Naka Naka, Portofino Wrocław, AULA italiani in cucina), sklepy spożywcze oraz odzieżowe (City MarketWrocław, City Market Wysoka, Delikatesy Pod Dębem, Zaowocowani w Kiełczowie, Takeshy Kurosawa Wrocław) oraz mini sieci Chleboteka (cztery punkty sprzedaży) i Krasnolód (pięć punktów). Krystian Kulczycki, Prezes PayEye sp. z. o.o, podsumowuje:

Tak, jak zapowiadaliśmy, lista naszych Partnerów rośnie z dnia na dzień. Dzisiaj mamy ponad 20 punktów, w których można skorzystać z usługi payeye. Do końca wakacji zapewne przekroczymy liczbę 60.

Warto zaznaczyć, że powstała we Wrocławiu spółka PayEye działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i ma status Małej Instytucji Płatniczej. System płatności za pomocą biometrii tęczówki oka współpracuje z autorskimi urządzeniami płatniczymi POS, a użytkownicy mają do dyspozycji portfel elektroniczny. Jeśli chcesz wypróbować to rozwiązanie i znajdziesz się wśród pierwszego tysiąca użytkowników usługi, otrzymasz 50 zł do wykorzystania u Partnerów PayEye.

