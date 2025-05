To koniec gotówki? Dane nie kłamią

Karty płatnicze to w tym momencie najpopularniejszy instrument płatniczy w Polsce. Wypiera nawet gotówkę, która powoli staje się przeszłością. Potwierdzają to dane NBP.

Gotówka to przeszłość?

Z danych NBP w Polsce w czwartym kwartale 2024 roku było aż 46,3 mln kart płatniczych. To o 329 tys. więcej niż kwartał wcześniej. Co ciekawe, liczba kart, które zostały aktywowane, czyli wykonano nimi co najmniej jedną transakcję, jest dużo niższa i wynosi 34,7 mln (74,9 proc. całości).