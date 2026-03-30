Millennium z pilnym ogłoszeniem. Dotyczy każdego, bez wyjątku

Bank Millennium bardzo dba o bezpieczeństwo swoich klientów. Niedawno przestrzegał przed poważnym zagrożeniem związanym z potwierdzeniem tożsamości, a teraz przestrzega przed kolejną falą oszustw. Najnowszym problemem są teraz aplikacje "Klucz Bezpieczeństwa". Oto, co bank opublikował w tej sprawie. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:47
0
Millennium: Taki "Klucz Bezpieczeństwa" omijaj z daleka

Bank na swojej stronie poinformował, że cyberprzestępcy rozpowszechniają fałszywe aplikacje na system Android "Klucz Bezpieczeństwa". Oszuści podszywają się pod różne banki, w tym pod Bank Millennium. Dlatego też instytucja postanowiła ostrzec klientów przed nowym zagrożeniem. 

Millennium - jak działa oszustwo?

Jak w większości przypadków, mechanizm oszustwa jest prosty, ale niestety i skuteczny. Oszuści, w imieniu banku, rozsyłają fałszywe komunikaty, które zachęcają do pobrania dodatkowej aplikacji bezpieczeństwa. Link zawarty w wiadomości prowadzi do podrobionej strony sklepu Google Play. 

Po instalacji aplikacja przejmuje uprawnienia i może przechwycić dane logowania lub dać przestępcom dostęp do urządzenia.

czytamy na stronie Millennium.

Niby sprawa oczywista, ale nadal są osoby, które się na to nabierają. Pamiętajmy, że bank nigdy nie wysyła linków do pobrania dodatkowych narzędzi bezpieczeństwa. 

Jak się można chronić przed tego typu oszustwem?

Bank przypomina, aby wszystkie aplikacje pobierać wyłącznie z autoryzowanego sklepu Google Play. W związku z tym, lepiej nie klikać w żadne linki do instalacji, które ktoś nieznajomy wyśle nam w wiadomości SMS, emailu lub poprzez komunikator. Aplikacje bankowe powinniśmy także na bieżąco aktualizować. A w razie wątpliwości, najlepiej skontaktować się osobiście z bankiem za pośrednictwem specjalnego numeru: 22 598 44 44. 

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Bank Millenium