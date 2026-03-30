Millennium z pilnym ogłoszeniem. Dotyczy każdego, bez wyjątku

Millennium: Taki "Klucz Bezpieczeństwa" omijaj z daleka

Bank na swojej stronie poinformował, że cyberprzestępcy rozpowszechniają fałszywe aplikacje na system Android "Klucz Bezpieczeństwa". Oszuści podszywają się pod różne banki, w tym pod Bank Millennium. Dlatego też instytucja postanowiła ostrzec klientów przed nowym zagrożeniem.

Millennium - jak działa oszustwo?

Jak w większości przypadków, mechanizm oszustwa jest prosty, ale niestety i skuteczny. Oszuści, w imieniu banku, rozsyłają fałszywe komunikaty, które zachęcają do pobrania dodatkowej aplikacji bezpieczeństwa. Link zawarty w wiadomości prowadzi do podrobionej strony sklepu Google Play.

Po instalacji aplikacja przejmuje uprawnienia i może przechwycić dane logowania lub dać przestępcom dostęp do urządzenia. czytamy na stronie Millennium.

Niby sprawa oczywista, ale nadal są osoby, które się na to nabierają. Pamiętajmy, że bank nigdy nie wysyła linków do pobrania dodatkowych narzędzi bezpieczeństwa.

Jak się można chronić przed tego typu oszustwem?