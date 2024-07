ING wydał pilny komunikat. Dotyczy nie tylko klientów

Bank ING ostrzega przed nowym typem oszustwa. Przestępcy podają się za pracowników banku i tworzą fałszywe formularze kontaktowe.

Na stronie ING Banku Śląskiego pojawiło się nowe ostrzeżenie, kierowane do klientów. Niemniej warto, by wszyscy się z nim zapoznali. Nie można wykluczyć, że ten sam schemat ataku socjotechnicznego zostanie zastosowany przeciwko klientom innych banków.

Fałszywy formularz i przelew na „konto techniczne”

Atak zaczyna się od telefonu. Oszuści podają się za pracowników banku lub funkcjonariuszy Policji. Przy tym wykorzystują luki w zabezpieczeniach sieci telekomunikacyjnych, więc ofiary mogą zobaczyć prawdziwy numer infolinii bankowej lub innej instytucji przy identyfikacji połączenia przychodzącego. To dodatkowo podnosi wiarygodność przestępców.

Dzwoniący straszy ofiarę tym, że pieniądze przechowywane na koncie w banku są zagrożone. W trakcie rozmowy sugeruje wypełnienie formularza kontaktowego. To sygnał, że coś jest nie w porządku – prawdziwy pracownik banku nigdy nie poprosi klienta o takie działanie, tym bardziej nie zrobi tego Policja.

Gdy ofiara jest już zestresowana, dzwoniący oszust poprosi o wejście na stronę banku i skorzystanie z formularza kontaktowego. Należy wysłać prośbę o anulowanie rzekomego wniosku kredytowego lub zablokowanie rzekomego przelewu. Po wysłaniu wniosku klient otrzymuje od banku e-mail z potwierdzeniem.

Teraz oszust radzi, by przelać wszystkie pieniądze z konta na „konto techniczne”, gdzie będą one bezpieczne. To oczywiście bujda na resorach, bo przelew pójdzie na konto złodzieja. Dlatego nie należy robić przelewów pod presją czasu!

Pamiętaj, że możesz sprawdzić, czy rzeczywiście rozmawiasz z pracownikiem ING Banku Śląskiego. Wystarczy, że podczas rozmowy zalogujesz się na swoje konto w bankowości internetowej. Jeśli rozmawiasz z pracownikiem banku, zobaczysz jego dane po zalogowaniu. Jeśli te dane nie będą widoczne lub jeśli nie masz stuprocentowej pewności z innego powodu, rozłącz się i skontaktuj się z bankiem.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: ING Bank Śląski