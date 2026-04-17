Sprzedają go za tanio! Nowy smartfon przyciąga uwagę

Powiedzmy to wprost – większość osób nie potrzebuje tzw. flagowych smartfonów z najwyższej półki. Chociaż to świetne urządzenia, to niestety są też bardzo drogie. W zestawieniu z urządzeniami ze średniej półki najczęściej przegrywają pod kątem opłacalności. Różnice w możliwościach są naprawdę nieduże, a cena często nawet kilkukrotnie wyższa.

Doskonałym przykładem jest najnowsza seria VIVO V70, która jest już dostępna w ofercie Media Expert. To atrakcyjnie wycenione modele ze średniej półki, które zadowolą zdecydowaną większość użytkowników. Szczególnie pod kątem możliwości fotograficznych, które dla wielu są kluczowe. Co więcej, aktualnie możesz kupić taki telefon z obniżonej cenie.

VIVO V70 i V70 FE w promocji Media Expert

Aktualnie w ofercie Media Expert dostępne są dwa warianty smartfonów VIVO V70 FE oraz dwa VIVO V70. Te pierwsze mają cenę obniżoną o 300 zł, dzięki czemu kupisz je za jedyne 1799 zł (najniższa cena od wprowadzenia do oferty sklepu – 2099 zł). Z kolei wyższe warianty, czyli VIVO V70, są dostępne w cenie aż o 400 zł niższej, czyli 2699 zł (najniższa cena od wprowadzenia do oferty sklepu – 3099 zł). Są to ceny obowiązujące na dzień 15.04.2026 r.

Co więcej, tańsze urządzenie dostępne jest w wariantach: niebieskim oraz jasnofioletowym. Z kolei VIVO V70 możesz kupić w kolorze czarnym lub szarym.

VIVO V70

VIVO V70 to smartfon, który doskonale wpisuje się w definicję doskonałego stosunku jakości do ceny. Przede wszystkim jego sercem jest wydajny układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, który zapewnia dużą moc i płynne działanie nawet w przypadku najbardziej wymagających zadań. Współpracuje z nim 8 GB pamięci RAM LPDDR5X, a dane przechowujemy na szybkim nośniki UFS 4.1 o pojemności 512 GB. Z kolei obudowa wykonana jest z aluminium lotniczego, a zaokrąglone narożniki zapewniają komfort użytkowania.

Telefon ma 6,59-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2750 × 1260 pikseli. Jego ogromną zaletą jest odświeżanie z częstotliwością aż 120 Hz, co gwarantuje bardzo płynny i przyjemny dla oka obraz. Nie sposób pominąć też kwestii baterii. Nie tylko ma ona wysoką pojemność aż 6500 mAh, ale dodatkowo obsługuje bardzo szybkie ładowanie FlashCharge z mocą 90 W.

Jednak chyba największa zaleta smartfonów VIVO V70 to aparaty. Producent podjął tutaj współpracę z legendarną marką ZEISS. Główny aparat ma rozdzielczość 50 MP, duży sensor 1/1,56 cala oraz zaawansowaną stabilizację obrazu. Nie tylko robi świetne zdjęcia, ale pozwala też na nagrywanie filmów 4K z płynnością 60 klatek na sekundę. Do tego mamy do dyspozycji też teleobiektyw z sensorem 1/1,95 cala i 3-krotnym przybliżeniem optycznym oraz 10-krotnym przybliżeniem hybrydowym. Dodatkowo dostępna jest też zaawansowana edycja filmów i zdjęć, włącznie z usuwaniem szumów na nagraniach.

Całość działa na systemie Android 16 z nakładką OriginOS 6. Funkcja Office Kt gwarantuje wygodną pracę i połączenie z komputerami Mac oraz Windows. Nie brakuje też zaawansowanych funkcji AI. W zestawie z telefonem znajdują się: etui premium i folia ochronna (naklejona), kabel USB-C/USB-A, igła do tacki SIM oraz dokumentacja.

VIVO V70 FE

Dla nieco mniej wymagających użytkowników powstał model VIVO V70 FE. Jest on wyposażony w 6,83-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2800 × 1260 pikseli. Co ważne, w jego przypadku również mowa o odświeżaniu aż 120 Hz, co jest ogromną zaletą. Za wydajność odpowiada 8-rdzeniowy układ MediaTeka Dimensity 7360 Turbo (4x Cortex-A78 2.5GHz + 4x Cortex-A55 2.0GHz), wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane mamy trochę mniej, ale nadal sporo miejsca, bo aż 256 GB.

Pomimo stosunkowo niskiej ceny telefon nie ma czego się wstydzić w kwestii baterii. Ta ma jeszcze większą pojemność, bo aż 7000 mAh i również obsługuje szybkie ładowanie FlashCharge o mocy 90 W. Naładowanie go od 0 do 100 proc. zajmuje około godziny. To dzisiaj jeden z najważniejszych aspektów smartfonów. Z kolei obudowa zapewnia odporność na kurz i wodę, zgodną z normami IP68 oraz IP69.

Jeśli chodzi o aparat, to ten główny ma rozdzielczość aż 200 MP. Wyposażony jest we flagowy sensor HP5 w rozmiarze 1/1,56 cala z optyczną stabilizacją obrazu. Dzięki temu robienie zdjęć jest czystą przyjemnością, która daje bardzo dobre efekty. Nie brakuje również teleobiektywu z 3-krotnym przybliżeniem optycznym o 30-krotnym przybliżeniem maksymalnym. Miłośników filmowania na pewno ucieszy też możliwość nagrywania materiałów 4K.

VIVO V70 FE to również Android 16 z nakładką OriginOS 6, funkcją Office Kit, która zapewnia pracę z komputerami Windows i Mac, a także EasyShare, czyli szybkim i wygodnym przesyłaniem plików na inne smartfony.