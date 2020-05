Telefon do 1500 zł - jaki smartfon wybrać? 10 modeli na czerwiec2020

Jaki jest najlepszy smartfon ze średniej półki cenowej? Podpowiadamy jaki model do 1500 zł wybrać.

Świat powoli wraca do normalności po epidemii koronawirusa, w związku z czym można wreszcie pomyśleć o długo odkładanym zakupie nowego smartfona. Połowa roku to do tego tym lepszy moment, że na rynek trafiła już zdecydowana większość modeli przewidzianych na „wiosenne okienko premierowe”, a w sklepach nie brakuje promocji, często związanych ze zbliżającymi się wakacjami.

Tym razem na warsztat wzięliśmy segment do 1500 zł, czyli tzw. „złoty środek”. W tej cenie bez problemu znajdziemy smartfona, który będzie nie tylko wydajny, ale także świetnie wykonany i charakteryzujący się bogatym zestawem funkcji. Oczywiście nadal musimy się liczyć z szeregiem kompromisów, ale większość producentów radzi sobie w tym segmencie bardzo dobrze i zręcznie balansuje między ceną oraz atrakcyjną specyfikacją.

Tradycyjnie już pod uwagę bierzemy ceny w dużych, znanych sklepach, gdzie nie powinny nas czekać żadne niespodzianki związane z realizacją zamówienia oraz późniejszą reklamacją, natomiast górny pułap cenowy staramy się traktować elastycznie. Oznacza to, że jeśli dany model przekracza nieznacznie 1500 zł, mimo wszystko ma szansę trafić do zestawienia, o ile podejrzewamy, ze w niedalekiej przyszłości jego cena może się obniżyć.

Smartfony na liście umieszczono w kolejności alfabetycznej, a decydowanie o tym, który z nich jest najlepszy, zostawiamy naszym czytelnikom. Swój głos możecie oddać w załączonej ankiecie.

Ankieta Jaki jest najlepszy smartfon do 1500 zł? Honor 20 Huawei Nova 5T Motorola Moto G8 Plus Motorola One Zoom Realme 6 Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9S Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 Xiaomi Mi 9T