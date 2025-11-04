Pilny komunikat ZUS. Lepiej zapisz tę datę

Już za tydzień, we wtorek 11 listopada, wypada Narodowe Święto Niepodległości. To oznacza dzień wolny dla większości Polaków. Wystarczy wziąć urlop w poniedziałek, aby wydłużyć sobie weekend aż do 4 dni. Z tego przywileju postanowił skorzystać ZUS.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak działa ZUS 10 listopada?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wszystkie jego placówki będą zamknięte nie tylko 11 listopada, czyli w dzień Święta Niepodległości, ale również 10 listopada. Decyzję taką podjęto w związku z koniecznością odebrania przez pracowników dnia wolnego za Wszystkich Świętych, które w tym roku wypadało 1 listopada, czyli w sobotę.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy, jednocześnie przypominamy, że jeśli ktoś ma do załatwienia jakąś pilną sprawę, to warto, by to zrobił wcześniej, jeszcze w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu, zarówno 10 listopada, jak i 11 listopada, ZUS będzie zamknięty. mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.