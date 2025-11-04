Wiadomości

Pilny komunikat ZUS. Lepiej zapisz tę datę

Masz do załatwienia pilną sprawę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Lepiej zapisz sobie tę datę, bo możesz pocałować klamkę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:38
0
Już za tydzień, we wtorek 11 listopada, wypada Narodowe Święto Niepodległości. To oznacza dzień wolny dla większości Polaków. Wystarczy wziąć urlop w poniedziałek, aby wydłużyć sobie weekend aż do 4 dni. Z tego przywileju postanowił skorzystać ZUS.

Jak działa ZUS 10 listopada?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wszystkie jego placówki będą zamknięte nie tylko 11 listopada, czyli w dzień Święta Niepodległości, ale również 10 listopada. Decyzję taką podjęto w związku z koniecznością odebrania przez pracowników dnia wolnego za Wszystkich Świętych, które w tym roku wypadało 1 listopada, czyli w sobotę.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy, jednocześnie przypominamy, że jeśli ktoś ma do załatwienia jakąś pilną sprawę, to warto, by to zrobił wcześniej, jeszcze w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu, zarówno 10 listopada, jak i 11 listopada, ZUS będzie zamknięty.

mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Co ważne, zamknięte nie będą tylko placówki ZUS-u, ale również infolinia, więc spraw nie załatwimy również telefonicznie. Jednocześnie normalnie będzie funkcjonować platforma PUE/eZUS, która dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Image
telepolis
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS komunikat ZUS godziny pracy ZUS 10 listopada
Zródła zdjęć: Remigiusz Gora / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ZUS