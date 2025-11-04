Pilny komunikat ZUS. Lepiej zapisz tę datę
Masz do załatwienia pilną sprawę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Lepiej zapisz sobie tę datę, bo możesz pocałować klamkę.
Już za tydzień, we wtorek 11 listopada, wypada Narodowe Święto Niepodległości. To oznacza dzień wolny dla większości Polaków. Wystarczy wziąć urlop w poniedziałek, aby wydłużyć sobie weekend aż do 4 dni. Z tego przywileju postanowił skorzystać ZUS.
Jak działa ZUS 10 listopada?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wszystkie jego placówki będą zamknięte nie tylko 11 listopada, czyli w dzień Święta Niepodległości, ale również 10 listopada. Decyzję taką podjęto w związku z koniecznością odebrania przez pracowników dnia wolnego za Wszystkich Świętych, które w tym roku wypadało 1 listopada, czyli w sobotę.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy, jednocześnie przypominamy, że jeśli ktoś ma do załatwienia jakąś pilną sprawę, to warto, by to zrobił wcześniej, jeszcze w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu, zarówno 10 listopada, jak i 11 listopada, ZUS będzie zamknięty.
Co ważne, zamknięte nie będą tylko placówki ZUS-u, ale również infolinia, więc spraw nie załatwimy również telefonicznie. Jednocześnie normalnie będzie funkcjonować platforma PUE/eZUS, która dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.