Zakupy na Amazonie podrożeją. Wchodzą nowe, absurdalne opłaty

Wojna w Iranie zaczyna coraz mocniej odbijać się nie tylko na rynku paliw, ale też na handlu internetowym. Amazon ogłosił wprowadzenie nowej opłaty paliwowej w wysokości 3,5% dla sprzedawców korzystających z sieci logistycznej platformy. Na start zmiany wejdą w życie w USA i Kanadzie, ale niewykluczone, że z czasem zostanie to rozszerzone o inne rynki.

To nie pierwszy raz gdy Amazon decyduje się na coś takiego

Nowa opłata obejmie firmy korzystające z usługi "Realizowane przez Amazon", czyli bardzo popularnego modelu, w którym sprzedawcy wysyłają towary do magazynów Amazona, a platforma zajmuje się ich pakowaniem i dostawą do klientów. Zmiana ma wejść w życie 17 kwietnia 2026 i uderzy w ogromną liczbę partnerów handlowych.

Firma tłumaczy decyzję gwałtownym wzrostem kosztów paliwa i logistyki. W komentarzu przekazanym mediom Amazon podkreślił, że do tej pory sam pokrywał rosnące wydatki, ale przy utrzymujących się wysokich cenach musiał sięgnąć po rozwiązanie stosowane już przez innych przewoźników.