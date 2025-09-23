Wiadomości

Zakaz korzystania ze smartfona dłużej, niż 2 godziny dziennie. Nowe przepisy zaraz wejdą w życie

Nadmierne korzystanie ze smartfonów trudno nazwać zdrowym. Dlatego też powstały nowe przepisy, których celem jest ograniczenie tego procederu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:15

Te zostały uchwalone w japońskim mieście Toyoaki w prefekturze Aichi. Ich założenia są bardzo proste: poza pracą i nauką można korzystać ze smartfona tylko przez 2 godziny dziennie. Tak, aby obowiązki, do których go wykorzystujemy, były realizowane, a jednocześnie czas na rozrywkę spędzany z urządzeniem mobilnym nie był zbyt długi. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 października. 

Zakaz używania smartfona dłużej, niż 2 godziny

Za wprowadzeniem nowych przepisów głosowało 12 z 19 radnych miejskich. Można oczywiście się zastanawiać: w jaki sposób korzystanie ze smartfona będzie weryfikowane? To jednak bardzo proste: nijak. Nie ma także mowy o karach dla osób, które złamią ten zakaz. Z perspektywy naszej, polskiej mentalności byłby to po prostu kolejny martwy przepis. 

Czy Japończycy go posłuchają? No cóż, nie znam japońskiej mentalności ponad to, co mówią stereotypy, a to trochę mało, żeby się w tym temacie wypowiadać. Jednak na pewno jest to ciekawa, a jednocześnie nieinwazyjna sugestia ze strony władz na temat higieny psychicznej dotyczącej korzystania ze smartfonów. 

